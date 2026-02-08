高雄左楠參選議員新人張以理 2幼兒當小助理發 「馬理多多」小紅包
農曆春節將至，高雄市長陳其邁及立委賴瑞隆、柯志恩等人都忙著發送春節小紅包，民進黨左營楠梓區市議員參選人張以理全家出動，3歲及4歲小兒子也加入手作團隊，幫著爸爸製作「馬理多多」特色小紅包，祝福大家在新的一年都能「Money （錢財）多多」。
2026九合一選舉
今年生肖年是馬年，許多政治人物發送的新春紅包都跟馬有關，民進黨初選新人張以理曾任高市府青年局長，具備工業設計專業，拿過德國紅點設計獎，今年為迎接馬年，特別設計與眾不同的紅包袋。
張以理紅包袋上頭印製「馬理多多」，結合馬年的「馬」及張以理名字中的「理」，諧音為「Money多多」，呼應新春吉祥寓意。
為展現誠意，全家人一起製作紅包袋，年僅3歲及4歲的兒子也主動加入，跟著大人逐一將壹元硬幣貼上紅包袋，讓年節小物多了一層「一家人一起為選舉努力」的溫馨意義。
張以理表示，紅包的重點不是金額，而是祝福與心意，貼上壹元，象徵「一元復始、萬象更新」，也代表新的一年重新出發的美好寓意，希望把這份簡單又真誠的祝福送到每一位民眾手中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。