高雄左楠參選議員新人張以理 2幼兒當小助理發 「馬理多多」小紅包

農曆春節將至，高雄市長陳其邁及立委賴瑞隆、柯志恩等人都忙著發送春節小紅包，民進黨左營楠梓區市議員參選人張以理全家出動，3歲及4歲小兒子也加入手作團隊，幫著爸爸製作「馬理多多」特色小紅包，祝福大家在新的一年都能「Money （錢財）多多」。

今年生肖年是馬年，許多政治人物發送的新春紅包都跟馬有關，民進黨初選新人張以理曾任高市府青年局長，具備工業設計專業，拿過德國紅點設計獎，今年為迎接馬年，特別設計與眾不同的紅包袋。

張以理紅包袋上頭印製「馬理多多」，結合馬年的「馬」及張以理名字中的「理」，諧音為「Money多多」，呼應新春吉祥寓意。

為展現誠意，全家人一起製作紅包袋，年僅3歲及4歲的兒子也主動加入，跟著大人逐一將壹元硬幣貼上紅包袋，讓年節小物多了一層「一家人一起為選舉努力」的溫馨意義。