緊鄰高雄肉品市場發展有別 隔條路是「小天母」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市三民區河堤社區，吸引不少外籍人士居住，素有「小天母」之稱。記者徐白櫻／攝影
高雄肉品市場一九六六年啟用，至今滿一甲子歲月，歷經時代變遷，三民區人口數已經躍居全市第二大行政區，僅次於鳳山區，緊鄰肉品市場周邊發展受限，但一路之隔是大型購物中心，距離不到一公里的河堤社區有「小天母」之稱，房價持續上漲，也成為明星學區，與市場周邊成強烈對比。

「河堤社區」是指明誠路至河堤路一帶大樓林立的住宅區，行政區屬於鼎泰里，早期由京城建設、長谷建設等建商合力造鎮，廿多年來形成超過九千戶的住宅區，總人口數破二萬人，書店、餐廳、咖啡店進駐，人行道寬敞、綠意盎然。

河堤社區內有河堤國小、龍華國中及鼎金國中，鄰近三民高中、文藻外語大學。除學生就學便利外，社區也鄰近鼎金交流道，距離中山高速公路及國道十號都很近，南來北往交通便捷。

鼎泰里長張吉雄表示，河堤社區的食衣住行育樂都很方便，常封街辦藝文活動，住這裡跟住美術館或市立文化中心差不多，生態好且藝文氣息濃厚，很受外國人喜愛。

「即使是中古屋，河堤社區的房子每坪至少三字頭起跳！」翁姓住戶說，他在七年前購買二手屋成為河堤社區住戶，入住後發現生活機能真的非常好，距離公司不會太遠，離高鐵站、高醫及榮總又近，因為已無空地蓋新房子，近幾年都沒有新建案，房價逐年飆漲，朋友都說他當初的選擇很明智。

肉品市場 咖啡店 人行道 美術館 高速公路
