屏東熱博今開幕 應景馬年展出「跳跳馬RODY」彩稻田
「2026屏東熱帶農業博覽會」今天開幕，以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，結合馬年意象，與國際知名童趣IP「跳跳馬RODY」，除了規畫RODY彩繪稻田及3座迎賓裝置，還有瓜果長廊及多元特色展區，舉辦至3月1日止。
縣府農業處表示，今有各主題館各有特色，林業館以「森活永續」為主題，透過木工實作與科技互動，體驗人與自然共生之美；蘭花館打造沉浸式花海光影空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食育課程，深化產地與飲食的連結。
樹藝盆栽區展現自然美學與藝術創作；農特產品展售區集合屏東優質農產，讓遊客邊逛熱博、邊吃邊買；瓜果長廊打造綠意廊道，結合互動體驗；彩繪稻田以RODY圖樣呈現躍動能量，成為親子必拍打卡熱點。
物產館則規畫三大主題樓層，一樓「遊牧農村．感性屏東」展現農林漁牧創意成果，二樓「屏東領航．魚遊世界」讓遊客進行沉浸式體驗，三樓「攝麼都有．精彩屏東」以攝影作品呈現屏東多元風貌。
農業處表示，今年熱博舞台展演內容為歷年最豐富，天天都有精彩演出，包括音樂、戲劇與親子娛樂，集結藝人、兒童劇團、人氣兒童天團及啦啦隊接力演出，每場都非常精彩。
因應人潮縣府規畫交通疏運與接駁配套，設置鄰近停車場供民眾轉乘接駁車，並提供可預約之復康巴士友善接送服務。更多活動內容、交通接駁與參觀相關資訊，請至活動官方網站查詢。
