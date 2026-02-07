快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

影／冬日遊樂園IP超人力霸王亮相 22項遊樂設施全面免費

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，15米高日本人氣IP超人力霸王亮相。記者郭韋綺／攝影
2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，15米高日本人氣IP超人力霸王亮相。記者郭韋綺／攝影

2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，日本人氣IP超人力霸王搭配海上超跑亮相，市長陳其邁與「城市超人」一同啟動點燈儀式，燈光秀點亮港灣夜色，15公尺高超人裝置成為全場焦點，民眾歡呼聲不斷，氣氛沸騰。

今天下午5時，愛河灣水域10艘水上超跑領航進場，引領兩座高達15公尺巨大版超人力霸王現身，民眾大呼「超壯觀」，鳳山國中江詠恩、亞洲大學簡司宇2名見義勇為同學，以及鏟子超人、救災救護人員、維護治安與交通疏運的第一線人員等近60位「城市超人」受邀走上紅毯，為活動揭開序幕。

陳其邁表示，今年冬日遊樂園特別打造兩座15公尺高超人力霸王，分別在高雄流行音樂中心音浪塔前與珊瑚礁群好望角亮相，成為港灣新地標；碼頭樂園區也規畫初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等角色，讓超人迷拍好拍滿。

觀光局也補充，冬日遊樂園共規畫22項遊樂設施全面免費，新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，積木小火車、星際探險兩座大型氣墊設施，另設有2至4歲幼兒專屬遊戲區，讓不同年齡層玩得盡興，樂園開放時間即日起至3月1日止。

市府提醒，活動場域周邊不提供汽車停車空間，建議民眾搭乘捷運至中央公園站、前金站、鹽埕埔站，或搭乘輕軌至駁二大義站、真愛碼頭站、旅運中心站後步行前往。

2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，15米高日本人氣IP超人力霸王亮相。記者郭韋綺／攝影
2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，15米高日本人氣IP超人力霸王亮相。記者郭韋綺／攝影
愛河灣水域10艘水上超跑領航進場，引領兩座高達15公尺巨大版超人力霸王現身。記者郭韋綺／攝影
愛河灣水域10艘水上超跑領航進場，引領兩座高達15公尺巨大版超人力霸王現身。記者郭韋綺／攝影
2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，15米高日本人氣IP超人力霸王亮相。記者郭韋綺／攝影
2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，15米高日本人氣IP超人力霸王亮相。記者郭韋綺／攝影

珊瑚礁 遊樂園 陳其邁
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

苦苓示警高雄恐翻盤 賴瑞隆認了不能大意喊話團結

影／蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

陳其邁訪獨居長輩 市府春節前夕贈3600份禮盒

高雄「邁盟」家族亮相 黃捷：他們都在半夜接過陳其邁電話

相關新聞

屏東熱博今開幕 應景馬年展出「跳跳馬RODY」彩稻田

「2026屏東熱帶農業博覽會」今天開幕，以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，結合馬年意象，與國際知名童趣I...

影／冬日遊樂園IP超人力霸王亮相 22項遊樂設施全面免費

2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，日本人氣IP超人力霸王搭配海上超跑亮相，市長陳其邁與「城市超人...

金門迎新春假日花市登場 書法揮毫、公益市集添年味

農曆春節將至，金門縣林務所今日在森林公園舉辦「迎新春假日花市」，結合年節花卉展售、書法揮毫與公益活動，吸引不少民眾攜家帶...

大鵬灣新景點「月漫步道」開放 夜間化身夜光森林

大鵬灣國家風景區管理處全新夜間景點「月漫步道」已開放，部分路段以「環保蓄光石」設計，日間吸收陽光的溫暖後在夜晚化作點點螢...

高雄車站周邊聯開案動工 大都更啟動

高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，捷運黃線Y10站聯開案昨開工，市府約可分回卅六億...

鄉親鄉情／屏東內埔豆棗店第四代 兄弟接班傳承古早味

豆棗（枝）是傳統早餐必備菜色，源自於屏東縣內埔鄉、竹田鄉一帶，內埔鄉傳承一甲子食品公司由第四代兄弟檔林彥成、林彥廷接手經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。