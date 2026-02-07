影／冬日遊樂園IP超人力霸王亮相 22項遊樂設施全面免費

2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，日本人氣IP超人力霸王搭配海上超跑亮相，市長陳其邁與「城市超人」一同啟動點燈儀式，燈光秀點亮港灣夜色，15公尺高超人裝置成為全場焦點，民眾歡呼聲不斷，氣氛沸騰。

今天下午5時，愛河灣水域10艘水上超跑領航進場，引領兩座高達15公尺巨大版超人力霸王現身，民眾大呼「超壯觀」，鳳山國中江詠恩、亞洲大學簡司宇2名見義勇為同學，以及鏟子超人、救災救護人員、維護治安與交通疏運的第一線人員等近60位「城市超人」受邀走上紅毯，為活動揭開序幕。

陳其邁表示，今年冬日遊樂園特別打造兩座15公尺高超人力霸王，分別在高雄流行音樂中心音浪塔前與珊瑚礁群好望角亮相，成為港灣新地標；碼頭樂園區也規畫初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等角色，讓超人迷拍好拍滿。

觀光局也補充，冬日遊樂園共規畫22項遊樂設施全面免費，新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，積木小火車、星際探險兩座大型氣墊設施，另設有2至4歲幼兒專屬遊戲區，讓不同年齡層玩得盡興，樂園開放時間即日起至3月1日止。

市府提醒，活動場域周邊不提供汽車停車空間，建議民眾搭乘捷運至中央公園站、前金站、鹽埕埔站，或搭乘輕軌至駁二大義站、真愛碼頭站、旅運中心站後步行前往。