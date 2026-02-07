屏東熱博開幕 跳跳馬RODY彩繪稻田吸睛

2026屏東熱帶農業博覽會今天開幕，聯名國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」的彩稻田亮相，吸引民眾搶拍。長達350公尺的瓜果長廊，有造型特別長柄葫蘆等多元種類，吸引目光。

2026屏東熱帶農業博覽以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，透過充滿動感與節奏的策展概念，打造一座適合假期造訪的大型戶外農業展會，今天開幕儀式，活動持續至3月1日。

屏東縣長周春米出席並表示，大家所期待的彩色稻田及瓜果長廊長，今年都長得特別好，給大家耳目一新感覺。另外，屏東熱帶農業產業園區公設部分也快完成了，展現屏東的農業能量。

縣府提及，今年熱博與「跳跳馬RODY」展現馬年意象，規劃面積約2公頃的「跳跳馬RODY」彩繪稻田，是活動必拍的熱門亮點，並設有3座「跳跳馬RODY」迎賓裝置、長達350公尺瓜果長廊，有造型特別長柄葫蘆及多樣葫蘆瓜棚，吸引民眾目光。

另外，在舞台區表演形式橫跨音樂、戲劇與親子娛樂，集結藝人、兒童劇團、超人氣兒童天團及人氣啦啦隊接力演出；在物產館部分則是規劃「遊牧農村．感性屏東」、「屏東領航．魚遊世界」、「攝麼都有．精彩屏東」等主題展出，引領民眾從不同視角認識屏東之美。

縣府說明，因應活動期間人潮，規劃交通疏運與接駁配套，設置鄰近停車場供民眾轉乘接駁車，並提供可預約復康巴士友善接送服務。