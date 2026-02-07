快訊

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾大裁員「恐讓出這頭銜」

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

屏東熱博開幕 跳跳馬RODY彩繪稻田吸睛

中央社／ 屏東縣7日電

2026屏東熱帶農業博覽會今天開幕，聯名國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」的彩稻田亮相，吸引民眾搶拍。長達350公尺的瓜果長廊，有造型特別長柄葫蘆等多元種類，吸引目光。

2026屏東熱帶農業博覽以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，透過充滿動感與節奏的策展概念，打造一座適合假期造訪的大型戶外農業展會，今天開幕儀式，活動持續至3月1日。

屏東縣長周春米出席並表示，大家所期待的彩色稻田及瓜果長廊長，今年都長得特別好，給大家耳目一新感覺。另外，屏東熱帶農業產業園區公設部分也快完成了，展現屏東的農業能量。

縣府提及，今年熱博與「跳跳馬RODY」展現馬年意象，規劃面積約2公頃的「跳跳馬RODY」彩繪稻田，是活動必拍的熱門亮點，並設有3座「跳跳馬RODY」迎賓裝置、長達350公尺瓜果長廊，有造型特別長柄葫蘆及多樣葫蘆瓜棚，吸引民眾目光。

另外，在舞台區表演形式橫跨音樂、戲劇與親子娛樂，集結藝人、兒童劇團、超人氣兒童天團及人氣啦啦隊接力演出；在物產館部分則是規劃「遊牧農村．感性屏東」、「屏東領航．魚遊世界」、「攝麼都有．精彩屏東」等主題展出，引領民眾從不同視角認識屏東之美。

縣府說明，因應活動期間人潮，規劃交通疏運與接駁配套，設置鄰近停車場供民眾轉乘接駁車，並提供可預約復康巴士友善接送服務。

馬年 親子
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

屏東枋寮彩虹藝鐵正式開幕 主打在地農漁特色

南迴公路最後7.2公里拓寬工程延宕？ 南分局：預計2031年全線完成

屏東「奇幻大津」今點燈 周春米邀沉浸夜光森林之美

捲土重來再度對決周春米 蘇清泉：要還給屏東人公道

相關新聞

金門迎新春假日花市登場 書法揮毫、公益市集添年味

農曆春節將至，金門縣林務所今日在森林公園舉辦「迎新春假日花市」，結合年節花卉展售、書法揮毫與公益活動，吸引不少民眾攜家帶...

大鵬灣新景點「月漫步道」開放 夜間化身夜光森林

大鵬灣國家風景區管理處全新夜間景點「月漫步道」已開放，部分路段以「環保蓄光石」設計，日間吸收陽光的溫暖後在夜晚化作點點螢...

高雄車站周邊聯開案動工 大都更啟動

高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，捷運黃線Y10站聯開案昨開工，市府約可分回卅六億...

鄉親鄉情／屏東內埔豆棗店第四代 兄弟接班傳承古早味

豆棗（枝）是傳統早餐必備菜色，源自於屏東縣內埔鄉、竹田鄉一帶，內埔鄉傳承一甲子食品公司由第四代兄弟檔林彥成、林彥廷接手經...

高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效

繼去年12月調動六龜、三民及岡山等地區長之後，高市府今天下班後公布最新一波區長異動。市府指出，楠梓區長劉文粹調任市府參議...

海印寺辦歲末圍爐 福田家園長輩暖心迎新年

太武山海印寺住持性海法師今天中午於福田家園舉辦歲末感恩餐會，邀請餐廳到場辦理外燴，宴請福田家園服務對象，以及松柏園、金湖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。