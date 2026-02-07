屏東枋寮彩虹藝鐵正式開幕 主打在地農漁特色

快訊

中央社／ 屏東縣7日電

屏東枋寮鐵道藝術村歷經沒落、重整，華麗轉身為「彩虹藝鐵」園區，今天正式開幕。園區商店主打在地社區特色及農漁產業，並設置彩繪蝸牛打卡亮點，盼吸引遊客體驗慢活漁村。

枋寮鐵道藝術村過去歷經解約、藝術家撤村及經營不善等風波，一度陷入低潮。2024年底台鐵公司重新招標，由在地企業家、愛琴海岸關係企業董事長林珅輝得標，並投入新台幣逾1000萬元，重新整建為「彩虹藝鐵」，去年10月試營運，今天正式開幕。

屏東縣長周春米出席開幕典禮表示，感謝愛琴海岸進駐經營。枋寮有山有海，也有優質農漁產品，她鼓勵長輩持敬老卡搭火車，到枋寮車站旁散步走走，接下來還有漁村點燈等活動，歡迎大家走進枋寮、逛逛「彩虹藝鐵」，感受「枋寮感性」。

林珅輝說，「我身為枋寮人，希望這個地方不一樣」。他表示，過去曾在藝術村經營餐廳，見證園區興衰，但始終相信此處具再生潛力，也有信心打造在地特色。園區目前除展現龍膽石斑等漁村元素，也邀請藝術家進駐，盼未來讓枋寮成為屏東藝術殿堂。

園區商家包含餐廳、咖啡店、瑜珈教室等多元型態，有在地果農販售農特產品，也有新龍社區推出的龍膽石斑美容產品。另有石雕藝術家黃瀅權創作空間、多座裝置藝術與5隻吸睛彩繪蝸牛，展現慢活意象與藝術氣息，供遊客拍照打卡。

台鐵表示，「彩虹藝鐵」前身為台鐵舊宿舍，由18棟2層樓建物組成，2005年至2024年6月間，陸續由屏東縣政府及枋寮鄉公所承租，分別作為枋寮藝術村及地方創生使用，租約結束後交還予台鐵公司。台鐵整合舊宿舍建物及周邊土地，規劃以園區經營型態辦理遴選招商。

台鐵指出，愛琴海岸得標後進行全面整修，並拆除7棟無使用執照舊建物，翻轉老屋並為資產活化再創新局。經整建後園區內18棟建物外觀以多種色彩設計，呈現奔放與活力視覺風貌，並以「藝術共創、在地風味、慢活生活」為核心主題，於3天內即全數完成招商，業者以在地青年與返鄉創業者為主。

