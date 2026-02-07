台電關懷長者公益活動 澎湖獨老提前圍爐過好年

快訊

中央社／ 澎湖縣7日電

澎湖湖西鄉近200位獨居與清寒老人今天在澎湖福朋喜來登飯店一起圍爐，獨老們品嚐年節美食，感受社會溫暖並提前過個好年。

農曆新年將屆，台電尖山發電廠關懷獨居清寒長者公益系列活動，繼1月28日的「採買年貨」之後，今天再推出「圍爐餐會」，湖西鄉近20村里近200位長者盛裝，由台電專車接送來到澎湖國際連鎖的福朋喜來登飯店，除了有豐盛的美食外，還安排有台電薩克斯、遊手好絃樂團、龍門國小國樂團、天人菊舞蹈協會等歌舞表演，提前感受過年圍爐的氣氛。

澎湖縣長陳光復、台電副總經理孫禹華、湖西鄉長陳振中、台電總工會秘書長蕭鉉鐘、電協會執行秘書丁家楨、電協會審議委員林瓊瀛、廠長李鳳春與地方各界代表與會，與獨居長者一起圍爐，場面更增年節氣氛。

李鳳春表示，尖山電廠不僅致力於穩定供電，關懷銀髮長者的步伐從未停歇，已邁入第14年的「圍爐餐會」活動，就是來自彼此的愛與關懷，期為社會幸福與和諧貢獻一份心力，讓每位長者有一個難忘的春節圍爐餐會。

陳光復對台電除了穩定的供電外，對於澎湖清寒獎助學金、敦親睦鄰和關懷獨居長者等公益活動，帶來愛與關懷，真的感謝不完，盛讚是國內優良的企業。

台電尖山發電廠「圍爐餐會」，除了提供五星級美味料理外，李鳳春廠長夫婦與陳光復都現場獻唱與載歌載舞，贏得獨老們的掌聲，讓獨老們個個相當開心，和樂融融，提前歡度一個溫馨的團圓圍爐餐會。

