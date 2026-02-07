金門迎新春假日花市登場 書法揮毫、公益市集添年味

農曆春節將至，金門縣林務所今日在森林公園舉辦「迎新春假日花市」，結合年節花卉展售、書法揮毫與公益活動，吸引不少民眾攜家帶眷前來採買應景盆栽，現場洋溢濃濃年味，提前感受新春氣息。

今年假日花市再度攜手金門縣書法學會，由理事長徐心富率領多位書法名家現場揮毫，以「馬到成功、浯島迎春」為主題，將書法筆韻揮灑於酒甕之上，墨香與藝術氛圍交織，成為花市一大亮點，也讓民眾近距離欣賞書藝之美。

花市上午9時開市，集結朵芬花藝、植創 jGarden、魚草棧、小芬手作、禾冠企業、雨禾花坊及妙馨花坊等7家在地業者，展售金桔、金棗、長壽花等年節吉祥植栽。為刺激買氣，林務所推出消費滿200元即可兌換摸彩券活動，獎項皆為象徵好運的盆栽，吸引民眾踴躍參與。

活動現場同時結合安全農業宣導、文創美食餐車及各機關政令宣導攤位，打造多元市集空間。公益部分則邀請金門家扶中心設攤，民眾捐款30元或捐贈3張發票即可兌換小禮，獲得不少民眾響應。為照顧親子族群，現場也設置充氣城堡、彈跳床，下午另安排川劇變臉與魔術氣球表演，讓園區充滿歡笑聲。

縣長陳福海上午10時許到場關心活動情形，逐一向書法老師、攤商及工作人員致意，並頒發感謝狀給金門縣書法學會，感謝其多年來對藝文活動的支持；他也嘉勉正在現場揮毫的多年國小學生，並親自於入口處題寫「龍馬精神，福至金門」等祝賀詞，為活動增添光彩。

陳福海致詞時表示，假日花市一年比一年精彩，感謝林務所同仁用心規劃，不僅提供舒適的休憩空間，也透過多元活動活絡地方經濟，成功營造幸福有感的年節氛圍。