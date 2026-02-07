歐盟IURC代表團訪高雄 交流智慧運輸與醫療應用

歐盟「國際城市夥伴計畫」（International Urban and Regional Cooperation,IURC）代表團昨天訪問高雄，在歐洲經貿辦事處副處長路卡斯（Lukáš Gajdoš）陪同下，與市府交流智慧運輸應用及智慧醫療等議題。

高雄市行政暨國際處今天發布新聞稿表示，高雄市於2025年8月獲歐洲經貿辦事處邀請加入歐盟國際城市夥伴計畫，去年11月赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展（Smart City Expo World Congress, SCEWC）與IURC首屆全球主題交流活動。

高雄市現與西班牙巴塞隆納大都會區、德國漢堡市、日本大阪市及韓國仁川市等多個國際城市共組實踐社群，交流數位應用的實務經驗，共同發展城市合作計畫。此次IURC代表團由歐盟對外政策署（Servicefor Foreign Policy Instruments, FPI）第一參事暨亞太區域團隊主管安德烈亞斯．勒特格（Andreas Röttger）率團。

高市府行政暨國際處、交通局、研考會及資訊處共同與會交流，訪賓前往高雄市智慧運輸中心，參觀高雄即時交通監控與資訊整合系統，交通局分享推動智慧交通及公共安全等多元應用，目前已在各項城市服務中落實超過50項智慧應用。

資訊處簡報說明，如何透過視覺語言模型結合跨局處資料整合機制，導入數位孿生技術，強化城市即時回報、決策支援與治理效率，展現運用數位科技全面提升城市安全、公共服務效能與整體城市運作品質的成效。

為深入了解高雄運用數位系統與智慧科技，訪團也參訪竹西里民活動中心、前金運動中心及高雄流行音樂中心，多處將健康照護服務延伸至社區長照與日常運動場域。

行政暨國際處表示，此次參訪歐盟計畫專家高度肯定高雄市將AI結合交通數據，並實際應用於城市治理的成果，認為相關經驗對推動數據治理具有重要的啟發與參考價值。歐盟計畫專家也期待未來高雄能透過IURC計畫，與更多歐洲城市建立夥伴關係，持續深化合作與交流。

行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市相當重視與歐盟的合作，市府跨局處合作全力參與國際城市夥伴計畫。期盼透過歐盟IURC平台，與歐洲及亞太等國際城市共同研擬智慧城市治理解決方案，同時強化歐盟與高雄的夥伴關係，透過國際對話推廣高雄經驗走向世界。