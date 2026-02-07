快訊

瘦瘦針國外爆大規模訴訟！近3年國內也有21件不良反應

《末代皇帝》鄔君梅60歲生日近況曝光　吐心境證實「名導尪病逝」

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

歐盟IURC代表團訪高雄 交流智慧運輸與醫療應用

中央社／ 高雄7日電

歐盟「國際城市夥伴計畫」（International Urban and Regional Cooperation,IURC）代表團昨天訪問高雄，在歐洲經貿辦事處副處長路卡斯（Lukáš Gajdoš）陪同下，與市府交流智慧運輸應用及智慧醫療等議題。

高雄市行政暨國際處今天發布新聞稿表示，高雄市於2025年8月獲歐洲經貿辦事處邀請加入歐盟國際城市夥伴計畫，去年11月赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展（Smart City Expo World Congress, SCEWC）與IURC首屆全球主題交流活動。

高雄市現與西班牙巴塞隆納大都會區、德國漢堡市、日本大阪市及韓國仁川市等多個國際城市共組實踐社群，交流數位應用的實務經驗，共同發展城市合作計畫。此次IURC代表團由歐盟對外政策署（Servicefor Foreign Policy Instruments, FPI）第一參事暨亞太區域團隊主管安德烈亞斯．勒特格（Andreas Röttger）率團。

高市府行政暨國際處、交通局、研考會及資訊處共同與會交流，訪賓前往高雄市智慧運輸中心，參觀高雄即時交通監控與資訊整合系統，交通局分享推動智慧交通及公共安全等多元應用，目前已在各項城市服務中落實超過50項智慧應用。

資訊處簡報說明，如何透過視覺語言模型結合跨局處資料整合機制，導入數位孿生技術，強化城市即時回報、決策支援與治理效率，展現運用數位科技全面提升城市安全、公共服務效能與整體城市運作品質的成效。

為深入了解高雄運用數位系統與智慧科技，訪團也參訪竹西里民活動中心、前金運動中心及高雄流行音樂中心，多處將健康照護服務延伸至社區長照與日常運動場域。

行政暨國際處表示，此次參訪歐盟計畫專家高度肯定高雄市將AI結合交通數據，並實際應用於城市治理的成果，認為相關經驗對推動數據治理具有重要的啟發與參考價值。歐盟計畫專家也期待未來高雄能透過IURC計畫，與更多歐洲城市建立夥伴關係，持續深化合作與交流。

行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市相當重視與歐盟的合作，市府跨局處合作全力參與國際城市夥伴計畫。期盼透過歐盟IURC平台，與歐洲及亞太等國際城市共同研擬智慧城市治理解決方案，同時強化歐盟與高雄的夥伴關係，透過國際對話推廣高雄經驗走向世界。

歐盟 高雄市 運動中心
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

Foxtron Bria預接單超過1000張！電巴高雄新廠今年規劃量產250輛

高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

柯志恩直搗賴瑞隆本命區首發春聯 婆媽熱情擁抱、送菜頭

TikTok推送機制讓用戶染上網癮 不改將面臨歐洲重罰

相關新聞

大鵬灣新景點「月漫步道」開放 夜間化身夜光森林

大鵬灣國家風景區管理處全新夜間景點「月漫步道」已開放，部分路段以「環保蓄光石」設計，日間吸收陽光的溫暖後在夜晚化作點點螢...

高雄車站周邊聯開案動工 大都更啟動

高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，捷運黃線Y10站聯開案昨開工，市府約可分回卅六億...

鄉親鄉情／屏東內埔豆棗店第四代 兄弟接班傳承古早味

豆棗（枝）是傳統早餐必備菜色，源自於屏東縣內埔鄉、竹田鄉一帶，內埔鄉傳承一甲子食品公司由第四代兄弟檔林彥成、林彥廷接手經...

高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效

繼去年12月調動六龜、三民及岡山等地區長之後，高市府今天下班後公布最新一波區長異動。市府指出，楠梓區長劉文粹調任市府參議...

海印寺辦歲末圍爐 福田家園長輩暖心迎新年

太武山海印寺住持性海法師今天中午於福田家園舉辦歲末感恩餐會，邀請餐廳到場辦理外燴，宴請福田家園服務對象，以及松柏園、金湖...

高雄市總預算案過關 歲出預算刪減1億9867萬餘元

高雄市議會召開臨時會持續審查總預算案，議長康裕成今天下午敲槌審定，高雄市115年度歲入預算刪減7529萬7千元，公債及賒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。