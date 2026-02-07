快訊

大鵬灣新景點「月漫步道」開放 夜間化身夜光森林

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處夜間景點「月漫步道」開放，變身「夜光森林」。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處夜間景點「月漫步道」開放，變身「夜光森林」。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處全新夜間景點「月漫步道」已開放，部分路段以「環保蓄光石」設計，日間吸收陽光的溫暖後在夜晚化作點點螢光，不耗電力十分環保。鵬管處邀請遊客踏上這條融合光影美學與自然的步道，感受大鵬灣的夜間魅力。

鵬管處表示，此次改造重點「月漫步道」，圍繞遊客中心小潟湖一圈約400公尺，結合藝術裝置與環保材質，透過光影交織設計，白天是綠意盎然的清幽小徑，入夜後則轉換成夜間夢幻舞台，變身如「夜光森林」。

以「環保蓄光石」設計不僅不耗電力、綠能環保，也能有效降低對動植物的干擾，友善生物多樣性。鵬管處表示，希望強化大鵬灣的夜間經濟，帶動遊客夜間也能到大鵬灣遊玩，日夜都精彩，

迎接春節假期，鵬管處邀請全台遊客來訪大鵬灣，白天可大啖東港美食、體驗自行車探索濕地、遊湖與多元水上設施，晚上可到「月漫步道」漫步。鵬管處提醒，部分路段為維持自然景致採無圍欄設計，並為招潮蟹棲息環境，請遊客放慢腳步、勿大聲喧嘩，一起守護大鵬灣之夜。

大鵬灣國家風景區管理處夜間景點「月漫步道」開放，變身「夜光森林」。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處夜間景點「月漫步道」開放，變身「夜光森林」。圖／鵬管處提供

大鵬灣 設計 步道
