澎湖衛生局推健康年菜 民眾吃得健康又安心
農曆春節將至，澎湖縣衛生局今天結合9個在地社區推出健康年菜，讓民眾在過年期間吃得健康又安心。
澎湖縣衛生局今天舉辦「吃得巧、動得好，健康過年沒煩惱」健康年菜發表會，在馬公重光里活動中心登場，包括馬公市重光、光明、山水、朝陽、湖西鄉湖東、白沙鄉小赤崁、西嶼鄉小門、望安鄉東安和七美鄉東湖共9個社區，分別端出別具特色的健康年菜。
澎湖縣長陳光復、國民黨澎湖縣議員許國政及衛生局長陳淑娟等人現場品嚐健康年菜，盛讚美味又健康，致贈感謝狀給研發符合在地特色健康年菜的社區，現場還提供澎湖花生粿DIY體驗活動，充滿年節氛圍。
陳淑娟表示，高熱量、高油鹽糖與缺乏膳食纖維的飲食，容易提升罹患高血壓等疾病風險，此次健康年菜由社區營養師以「添加未精製全榖雜糧」、「減糖減鹽」、「新鮮蔬果少加工」等為主軸，由馬公重光等9個社區採用澎湖時蔬、海鮮料理而成。
衛生局表示，此次推出的健康年菜，包括金瓜蝦米油飯、金瓜菜頭粿、清蒸魚、紹興醉蝦、珠蔥珠螺冷盤、翠玉蛤蠣珍味麵線、春福海味燴高麗、好事花生團圓粿、富貴長年雞湯與時令水果等，讓民眾年節吃得健康又均衡。
