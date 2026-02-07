快訊

瘦瘦針國外爆大規模訴訟！近3年國內也有21件不良反應

《末代皇帝》鄔君梅60歲生日近況曝光　吐心境證實「名導尪病逝」

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

澎湖衛生局推健康年菜 民眾吃得健康又安心

中央社／ 澎湖縣7日電

農曆春節將至，澎湖縣衛生局今天結合9個在地社區推出健康年菜，讓民眾在過年期間吃得健康又安心。

澎湖縣衛生局今天舉辦「吃得巧、動得好，健康過年沒煩惱」健康年菜發表會，在馬公重光里活動中心登場，包括馬公市重光、光明、山水、朝陽、湖西鄉湖東、白沙鄉小赤崁、西嶼鄉小門、望安鄉東安和七美鄉東湖共9個社區，分別端出別具特色的健康年菜。

澎湖縣長陳光復、國民黨澎湖縣議員許國政及衛生局長陳淑娟等人現場品嚐健康年菜，盛讚美味又健康，致贈感謝狀給研發符合在地特色健康年菜的社區，現場還提供澎湖花生粿DIY體驗活動，充滿年節氛圍。

陳淑娟表示，高熱量、高油鹽糖與缺乏膳食纖維的飲食，容易提升罹患高血壓等疾病風險，此次健康年菜由社區營養師以「添加未精製全榖雜糧」、「減糖減鹽」、「新鮮蔬果少加工」等為主軸，由馬公重光等9個社區採用澎湖時蔬、海鮮料理而成。

衛生局表示，此次推出的健康年菜，包括金瓜蝦米油飯、金瓜菜頭粿、清蒸魚、紹興醉蝦、珠蔥珠螺冷盤、翠玉蛤蠣珍味麵線、春福海味燴高麗、好事花生團圓粿、富貴長年雞湯與時令水果等，讓民眾年節吃得健康又均衡。

澎湖縣 衛生局 年菜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

迎春暖身澎湖花火季！「七龍珠Z新年限定紅包袋」免費拿搶先亮相

愛心接駁車到位 民間助力貢寮雙玉社區行更遠

澎湖醫療院所跨院合作 救回OHCA患者

傳海馬斯及戰術飛彈前推澎湖、東引 陸軍：部署將強化「擊殺鏈」

相關新聞

大鵬灣新景點「月漫步道」開放 夜間化身夜光森林

大鵬灣國家風景區管理處全新夜間景點「月漫步道」已開放，部分路段以「環保蓄光石」設計，日間吸收陽光的溫暖後在夜晚化作點點螢...

高雄車站周邊聯開案動工 大都更啟動

高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，捷運黃線Y10站聯開案昨開工，市府約可分回卅六億...

鄉親鄉情／屏東內埔豆棗店第四代 兄弟接班傳承古早味

豆棗（枝）是傳統早餐必備菜色，源自於屏東縣內埔鄉、竹田鄉一帶，內埔鄉傳承一甲子食品公司由第四代兄弟檔林彥成、林彥廷接手經...

高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效

繼去年12月調動六龜、三民及岡山等地區長之後，高市府今天下班後公布最新一波區長異動。市府指出，楠梓區長劉文粹調任市府參議...

海印寺辦歲末圍爐 福田家園長輩暖心迎新年

太武山海印寺住持性海法師今天中午於福田家園舉辦歲末感恩餐會，邀請餐廳到場辦理外燴，宴請福田家園服務對象，以及松柏園、金湖...

高雄市總預算案過關 歲出預算刪減1億9867萬餘元

高雄市議會召開臨時會持續審查總預算案，議長康裕成今天下午敲槌審定，高雄市115年度歲入預算刪減7529萬7千元，公債及賒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。