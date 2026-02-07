快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

鄉親鄉情／屏東內埔豆棗店第四代 兄弟接班傳承古早味

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣內埔鄉兄弟檔接手家族企業，哥哥林彥成（左）與弟弟林彥廷（右）期盼讓傳統的豆棗和時代接軌。圖／林彥廷提供
屏東縣內埔鄉兄弟檔接手家族企業，哥哥林彥成（左）與弟弟林彥廷（右）期盼讓傳統的豆棗和時代接軌。圖／林彥廷提供

豆棗（枝）是傳統早餐必備菜色，源自於屏東縣內埔鄉、竹田鄉一帶，內埔鄉傳承一甲子食品公司由第四代兄弟檔林彥成、林彥廷接手經營，分別負責產品研發及財務行銷，成功讓傳統豆棗和時代接軌，外銷北美、澳洲，成為異鄉遊子熟悉的家鄉味。

卅歲林彥成與廿八歲林彥廷從小在台北長大，哥哥研讀食品科學，七年前大學畢業後回內埔工廠上班，三年多前弟弟也辭去金融業高薪工作返鄉幫忙。當時新冠疫情危機未化解，兩人向銀行貸款千萬元更新設備，改以抽氣密封技術包裝，延長豆棗食用期限。

林彥廷說，豆棗的「棗」取自過世阿嬤林籃金棗的名字，第一代創業者是曾祖父林在根，曾赴日本習得道地醃漬醱酵作法，一九五六年開始在台東市區沿途叫賣手工醃製醬菜與滷味。第二代接班人林寶在一九六一年研發豆棗製作技術，一九八O年集資成立「延香」，在屏東內埔豐田成立第一代工廠，一九九六年改獨資。

林彥廷說，他的祖父林寶後來成立「新延香」，父親林柏榮北上開拓市場，成為許多餐廳、飯店與主廚指定品牌。

因疫情導致國際情勢動盪，加上印度出口限制影響，原物料飛漲，公司曾面臨空前危機，兄弟同心合作化解危機，現在豆棗外銷到北美與澳洲地區華人超市，除原味豆棗外，還開發出辣味、海苔等口味，產品變多元。

