快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

高雄車站周邊聯開案動工 大都更啟動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄捷運黃線Y10聯開案（左側圍籬處）鄰近火車站，未來會有三鐵共構便利性，昨舉辦動土儀式，高雄市府將分回約三十六億元房地資產。記者徐白櫻／攝影
高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，捷運黃線Y10站聯開案昨開工，市府約可分回卅六億元房地資產。副市長林欽榮說，此案是大都更計畫的起手式，持續盤點站區周邊國公有地，優先透過公辦都市更新及捷運聯合開發方式推動，迎接高雄下一個黃金廿年。

大港捷匯公司投資約六八億元，興建一幢四棟、地上廿四層、地下五層的住商複合大樓，緊鄰捷運Y10站及台鐵民族站，未來會有地下聯通道進入聯開案地下室，住戶「出站就到家」，預計二○三二年完工。

捷運局長吳嘉昌指出，聯開案基地面積二二九九坪，土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率六十％、容積率六三○％。建築地面層規畫一百六十坪公益空間，設置公共托嬰中心，未來串聯車專四、車專五。

林欽榮表示，高雄捷運十三處聯開案已有九處簽約，連同昨日共四處動工，市府代辦台鐵「高雄車專四、五及商四公辦都更案」去年底簽約，Y10站聯開案的動土實現TOD導向發展，將持續透過地下聯通道與立體人行系統設計原則，強化七一期重劃區各開發基地間的串聯，翻轉站前區域風貌。

高雄車站未來三鐵共構，目前台鐵商業大樓由冠德建設取得經營權，未來將成環球購物中心，另棟旅館大樓今年內啟動招商。

相關新聞

高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效

繼去年12月調動六龜、三民及岡山等地區長之後，高市府今天下班後公布最新一波區長異動。市府指出，楠梓區長劉文粹調任市府參議...

鄉親鄉情／屏東內埔豆棗店第四代 兄弟接班傳承古早味

豆棗（枝）是傳統早餐必備菜色，源自於屏東縣內埔鄉、竹田鄉一帶，內埔鄉傳承一甲子食品公司由第四代兄弟檔林彥成、林彥廷接手經...

海印寺辦歲末圍爐 福田家園長輩暖心迎新年

太武山海印寺住持性海法師今天中午於福田家園舉辦歲末感恩餐會，邀請餐廳到場辦理外燴，宴請福田家園服務對象，以及松柏園、金湖...

高雄市總預算案過關 歲出預算刪減1億9867萬餘元

高雄市議會召開臨時會持續審查總預算案，議長康裕成今天下午敲槌審定，高雄市115年度歲入預算刪減7529萬7千元，公債及賒...

北高雄廟宇揭匾 朱立倫與陳其邁、柯志恩同框參與盛事

高雄市阿蓮區土庫北極殿今天舉辦迎神牌樓揭匾儀式，市長陳其邁及立委柯志恩、賴瑞隆到場，國民黨前主席朱立倫也是受邀嘉賓之一，...

