高雄車站周邊聯開案動工 大都更啟動

高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，捷運黃線Y10站聯開案昨開工，市府約可分回卅六億元房地資產。副市長林欽榮說，此案是大都更計畫的起手式，持續盤點站區周邊國公有地，優先透過公辦都市更新及捷運聯合開發方式推動，迎接高雄下一個黃金廿年。

大港捷匯公司投資約六八億元，興建一幢四棟、地上廿四層、地下五層的住商複合大樓，緊鄰捷運Y10站及台鐵民族站，未來會有地下聯通道進入聯開案地下室，住戶「出站就到家」，預計二○三二年完工。

捷運局長吳嘉昌指出，聯開案基地面積二二九九坪，土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率六十％、容積率六三○％。建築地面層規畫一百六十坪公益空間，設置公共托嬰中心，未來串聯車專四、車專五。

林欽榮表示，高雄捷運十三處聯開案已有九處簽約，連同昨日共四處動工，市府代辦台鐵「高雄車專四、五及商四公辦都更案」去年底簽約，Y10站聯開案的動土實現TOD導向發展，將持續透過地下聯通道與立體人行系統設計原則，強化七一期重劃區各開發基地間的串聯，翻轉站前區域風貌。

高雄車站未來三鐵共構，目前台鐵商業大樓由冠德建設取得經營權，未來將成環球購物中心，另棟旅館大樓今年內啟動招商。