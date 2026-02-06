高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效
繼去年12月調動六龜、三民及岡山等地區長之後，高市府今天下班後公布最新一波區長異動。市府指出，楠梓區長劉文粹調任市府參議，燕巢區長吳進興調任楠梓區長，旗津區長張淑貞調任阿蓮區長，以及甲仙區主秘劉文甲陞任六龜區長等人事異動，共有八區區長換人。
市府公布區長異動名單如下，原楠梓區長劉文粹調任市府參議，原燕巢區長吳進興調任楠梓區長；原自治行政科長孫筱慈調任燕巢區長；原兵役處副處長張純菁調任岡山區長。
原旗津區長張淑貞調任阿蓮區長，原三民戶主任張安君調任旗津區長；原鳥松區長盧雪紅調任美濃戶主任；原區政監督科長楊純菁調任鳥松區長；原內門區主秘林鴻位陞任內門區長；原甲仙區主秘劉文甲陞任六龜區長。
市府表示，此次人事調整係依據各單位業務推動需求及同仁歷練背景通盤考量，期盼透過適才適所的調整，持續提升行政效率與市政服務品質，區長人事異動於7日生效。
