快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
燕巢區長吳進興調任楠梓區長。圖／取自燕巢區公所官網
燕巢區長吳進興調任楠梓區長。圖／取自燕巢區公所官網

繼去年12月調動六龜、三民及岡山等地區長之後，高市府今天下班後公布最新一波區長異動。市府指出，楠梓區長劉文粹調任市府參議，燕巢區長吳進興調任楠梓區長，旗津區長張淑貞調任阿蓮區長，以及甲仙區主秘劉文甲陞任六龜區長等人事異動，共有八區區長換人。

市府公布區長異動名單如下，原楠梓區長劉文粹調任市府參議，原燕巢區長吳進興調任楠梓區長；原自治行政科長孫筱慈調任燕巢區長；原兵役處副處長張純菁調任岡山區長。

原旗津區長張淑貞調任阿蓮區長，原三民戶主任張安君調任旗津區長；原鳥松區長盧雪紅調任美濃戶主任；原區政監督科長楊純菁調任鳥松區長；原內門區主秘林鴻位陞任內門區長；原甲仙區主秘劉文甲陞任六龜區長。

市府表示，此次人事調整係依據各單位業務推動需求及同仁歷練背景通盤考量，期盼透過適才適所的調整，持續提升行政效率與市政服務品質，區長人事異動於7日生效。

旗津區長張淑貞調任阿蓮區長。圖／取自旗津區公所官網
旗津區長張淑貞調任阿蓮區長。圖／取自旗津區公所官網
市府公布最新人事異動，甲仙區主秘劉文甲將陞任六龜區長。圖／取自劉文甲臉書
市府公布最新人事異動，甲仙區主秘劉文甲將陞任六龜區長。圖／取自劉文甲臉書

高雄
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北高雄廟宇揭匾 朱立倫與陳其邁、柯志恩同框參與盛事

高雄鳥松「仁美阿婆臭豆腐」從27歲賣到76歲的老字號豆腐攤車，吃過嗎？

櫻花季最終壓軸巨星揭曉！「文化總統」李泳知再登高雄

賴瑞隆、康裕成率17人爭取市議員提名 強調未來高雄府會和諧運作

相關新聞

國門飄墨香 金門港旅運中心出境區辦新春揮毫添年味

金門港旅運中心本周展開試營運，適逢農曆新年將至，旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀...

高市府公布異動！楠梓、燕巢、旗津等8區長換人 7日生效

繼去年12月調動六龜、三民及岡山等地區長之後，高市府今天下班後公布最新一波區長異動。市府指出，楠梓區長劉文粹調任市府參議...

海印寺辦歲末圍爐 福田家園長輩暖心迎新年

太武山海印寺住持性海法師今天中午於福田家園舉辦歲末感恩餐會，邀請餐廳到場辦理外燴，宴請福田家園服務對象，以及松柏園、金湖...

高雄市總預算案過關 歲出預算刪減1億9867萬餘元

高雄市議會召開臨時會持續審查總預算案，議長康裕成今天下午敲槌審定，高雄市115年度歲入預算刪減7529萬7千元，公債及賒...

北高雄廟宇揭匾 朱立倫與陳其邁、柯志恩同框參與盛事

高雄市阿蓮區土庫北極殿今天舉辦迎神牌樓揭匾儀式，市長陳其邁及立委柯志恩、賴瑞隆到場，國民黨前主席朱立倫也是受邀嘉賓之一，...

周春米上任最大人事調整 新增副縣長鄞鳳蘭、副秘書長江國豐

因應地方制度法修正，屏東縣政府今天發布新人事命令，縣府組織新增一名副縣長及副秘書長，副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任、副...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。