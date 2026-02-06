海印寺辦歲末圍爐 福田家園長輩暖心迎新年

太武山海印寺住持性海法師今天中午於福田家園舉辦歲末感恩餐會，邀請餐廳到場辦理外燴，宴請福田家園服務對象，以及松柏園、金湖日照中心、晨光基金會與金湖失智據點的長輩們，共同圍爐用餐，提前向長輩與服務對象祝賀新年。

考量多數長輩行動不便，性海法師特別將餐會地點設於福田家園，讓服務對象及長者能在無障礙、熟悉的環境中安心用餐。餐會由性海法師主持，縣議員周子傑、董事洪國正等人出席共襄盛舉；縣府副秘書長李廣榮、社會處長王茲繐及副處長王智育，也代表縣長陳福海到場致意，表達對地區社福單位的關懷與重視。

性海法師表示，自113年起，海印寺每年在歲末時節辦理感恩餐會，希望讓機構服務對象及長輩們在迎接新年之際，感受到社會的溫暖，也避免行動不便長者外出用餐的舟車勞頓，因此邀請餐廳到院內辦理外燴，讓大家就近圍爐。他也藉此拋磚引玉，期盼更多社會大眾投入關懷弱勢行列，並致贈平安符予現場長輩、服務對象及工作人員，祝福大家健康平安。

縣府副秘書長李廣榮與社會處長王茲繐代表縣長陳福海，致贈水果並頒發感謝狀，感謝海印寺師父、董監事與志工長期投入社福關懷，讓社福機構住民與工作人員在歲末時刻感受到社會支持與溫暖；晨光基金會亦回贈感謝狀，表達謝意。