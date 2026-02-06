快訊

高雄市總預算案過關 歲出預算刪減1億9867萬餘元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議長康裕成今天下午敲槌，審定115年度地方總預算案。圖／高市議會提供
高雄市議會召開臨時會持續審查總預算案，議長康裕成今天下午敲槌審定，高雄市115年度歲入預算刪減7529萬7千元，公債及賒借收入刪減1億2337萬6千元，歲出預算刪減1億9867萬3千元，公園處最刪減最多預算。市長陳其邁盼府會合作，加速高雄轉型。

高市議會表示，歷經第四屆第6次定期大會及第8、9、10次臨時會審議，議會完成審定115年度地方總預算案，歲入1929億6554萬4千元，公債及賒借收入110億5795萬8千元，歲出1978億2350萬2千元，債務還本62億元。

康裕成表示，感謝全體議員在密集會期中善盡職責，以嚴謹、審慎的態度完成115年度地方總預算審議，後續還有「高雄市政府組織自治條例」第6條、第17條及「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」修正草案需要審查。

主計處說明，歲入主要刪減基金賸餘繳庫6千萬元、雜項收入3382萬元、補助收入701萬5千元等，另增加違反石油管理法、天然氣事業法、土石採取法、區域計畫法及文化創意產業發展法等罰鍰2292萬元，以及弱電寬頻共同管道管線進駐使用費500萬元。

歲出部分，高市議會主要刪減公園處公共設施養護及改善1億1500萬元、捷運局大眾捷運系統土地開發基金5500萬元、地政局地籍圖重測及開發地區地籍測量641萬5千元、法制局國家賠償準備500萬元、行政暨國際處國際與綜合事務268萬9千元、研究發展考核委員會市政研究發展及革新250萬元等。

