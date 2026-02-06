北高雄廟宇揭匾 朱立倫與陳其邁、柯志恩同框參與盛事

高雄市阿蓮區土庫北極殿今天舉辦迎神牌樓揭匾儀式，市長陳其邁及立委柯志恩、賴瑞隆到場，國民黨前主席朱立倫也是受邀嘉賓之一，朱立倫難得與陳其邁同框，笑稱陳其邁是他的老朋友，兩人交情超越各自的同黨委員。

市長陳其邁與御盟集團總裁邵永添、國民黨前主席朱立倫、柯志恩與賴瑞隆等人一起揭匾，共同見證這座兼具歷史傳承與宗教價值的重要地標誕生，另祈求庇佑高雄風調雨順、市運昌隆。

朱立倫說，御盟集團董事長邵永添是他的老朋友，既是成功的企業家也是藝術家、宗教家，基於對於祖廟的信仰虔誠，神明一定會保祐大家國泰民安。

朱立倫也提及他跟市長陳其邁的情誼深厚。朱表示，他與陳其邁是老朋友了，兩人共同的願望都是希望台灣可以愈來愈好，一心一意為百姓著想不分黨派，兩人過去在立法院合作無間，「我跟他的關係可能比他跟民進黨委員還好，我跟其邁市長的關係也比跟國民黨委員好」，兩人的共同願望都是希望台灣好。

市府指出，阿蓮區土庫北極殿建廟逾350年，香火鼎盛，為當地重要信仰中心，御盟集團總裁邵永添帶領團隊耗時多年籌建，恢宏雄偉的地標「迎神樓」今天落成，新牌樓融合視覺美學與傳統南式剪黏工藝，展現莊嚴氣度與文化價值。