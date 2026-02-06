快訊

國門飄墨香 金門港旅運中心出境區辦新春揮毫添年味

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀請多位書法名家現場揮毫，親筆寫下新年祝福，為試營運期間增添濃厚年節氣息。記者蔡家蓁／攝影
金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀請多位書法名家現場揮毫，親筆寫下新年祝福，為試營運期間增添濃厚年節氣息。記者蔡家蓁／攝影

金門港旅運中心本周展開試營運，適逢農曆新年將至，旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀請多位書法名家現場揮毫，親筆寫下新年祝福，為試營運期間增添濃厚年節氣息，也成為不少旅客候船時的意外驚喜。

活動邀請孫國粹、唐敏達、謝華東、洪三袁等多位書法名家，現場書寫「馬騰萬事興」、「馬上幸福」、「吉祥如意」等祝賀詞句，不少旅客駐足欣賞，並排隊索取名家親筆春聯，出境區洋溢喜氣與墨香。

一名準備前往廈門的金門鄉親表示，原本以為只是單純搭船，沒想到在國門就能遇到書法揮毫，「感覺很有過年的氣氛，也讓人對新的一年多一分好心情」。他認為，旅運中心空間寬敞新穎，若能多結合在地文化活動，會讓旅客留下更深刻的印象。

也有來自台灣本島的旅客說，第一次從金門搭船前往廈門，就遇到新春活動，「候船時間不會那麼無聊，還能拿到老師親寫的春聯，很有紀念價值」。她認為，這樣的安排讓旅運中心不只是通關場所，更像一個有溫度的公共空間。

長期於國門第一線服務旅客的昇恆昌免稅商店表示，除提供專業、貼心的購物服務外，也持續推廣臺灣文化特色。此次新春揮毫活動結合傳統書藝與旅運空間，讓旅客在候船空檔中近距離欣賞書法藝術，感受新年的祝福與文化氛圍。

昇恆昌也同步規劃新春主題陳列，讓旅客一踏入出境區便能感受到年節氣息。昇恆昌指出，感謝金門在地鄉親多年來的支持，未來將持續策劃多元且具文化內涵的主題活動，期盼為往返金廈的旅客，留下溫暖而美好的旅途記憶。

金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀請多位書法名家現場揮毫，親筆寫下新年祝福，圖為大師唐敏達揮毫。記者蔡家蓁／攝影
金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀請多位書法名家現場揮毫，親筆寫下新年祝福，圖為大師唐敏達揮毫。記者蔡家蓁／攝影
金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，不少民眾排隊索取春聯與斗方。記者蔡家蓁／攝影
金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，不少民眾排隊索取春聯與斗方。記者蔡家蓁／攝影
金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀請知名書法名家孫國粹現場揮毫，親筆寫下新年祝福。記者蔡家蓁／攝影
金門港旅運中心三樓出境管制區今日上午舉辦「馬上RICH吉運來」新春揮毫活動，邀請知名書法名家孫國粹現場揮毫，親筆寫下新年祝福。記者蔡家蓁／攝影

金門
