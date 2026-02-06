周春米上任最大人事調整 新增副縣長鄞鳳蘭、副秘書長江國豐

因應地方制度法修正，屏東縣政府今天發布新人事命令，縣府組織新增一名副縣長及副秘書長，副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任、副秘書長由水利處長江國豐出任，另外也有局處進行人事調整，是縣長周春米就任以來最大幅度調整。

而行政暨研考處長職缺由縣長室主任王品晴接任；水利處長由水利處副處長林煥文升任；城鄉發展處長陳志宏因個人生涯規畫請辭，由原副處長倪國鈞升任；縣長室主任由縣長室秘書賴柏源升任，人事命令2月9日起生效。。

縣府表示，除依據地方制度法修正第56條，縣市副縣市長由現行1人增為2人外，主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級的重要關鍵，決定再增設一名副縣長及副秘書長。這幾名成員原本就熟稔縣政，可讓縣府團隊戰力提升，帶動屏東前進。

鄞鳳蘭出身媒體，在屏東縣政府服務25年，歷任4名縣長，先後擔任過多個局處首長及縣府發言人。八八風災因救災完整對外說明概況，復建過程協助整合控管進度，獲行政院三等獎章；也在傳播處長任內打造看海美術館，舉辦台灣祭及夏日狂歡祭等活動。

江國豐在水利處長任內推動大潮州人工湖、林邊溪伏流水資源運用，有效供水及改善水量水壓不足問題，前幾年台灣發生百年大旱更發揮調節作用，讓屏東成為全台唯一不缺水的縣市。

倪國鈞曾任多個縣市政府城鄉發展相關職務，具備完整地方行政經驗，熟稔都市計畫、建築管理與城鄉規劃等核心業務；林煥文在水利署第七河川局任職期間，完成莫拉克風災高屏溪流域約40公里受損堤防重建工作，進入縣府後致推動執行多項治水計畫，改善縣內多處積淹水情形。

王品晴年僅31歲，2024年3月接任縣長室主任，協助縣政整體運作，是全國最年輕的縣市首長辦公室主任，熟悉政策統籌、行政協調與幕僚運作；賴柏源2022年後進入屏東縣政府任縣長室秘書迄今。