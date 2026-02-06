快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府新任副縣長鄞鳳蘭。圖／縣府提供
因應地方制度法修正，屏東縣政府今天發布新人事命令，縣府組織新增一名副縣長及副秘書長，副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任、副秘書長由水利處長江國豐出任，另外也有局處進行人事調整，是縣長周春米就任以來最大幅度調整。

而行政暨研考處長職缺由縣長室主任王品晴接任；水利處長由水利處副處長林煥文升任；城鄉發展處長陳志宏因個人生涯規畫請辭，由原副處長倪國鈞升任；縣長室主任由縣長室秘書賴柏源升任，人事命令2月9日起生效。。

縣府表示，除依據地方制度法修正第56條，縣市副縣市長由現行1人增為2人外，主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級的重要關鍵，決定再增設一名副縣長及副秘書長。這幾名成員原本就熟稔縣政，可讓縣府團隊戰力提升，帶動屏東前進。

鄞鳳蘭出身媒體，在屏東縣政府服務25年，歷任4名縣長，先後擔任過多個局處首長及縣府發言人。八八風災因救災完整對外說明概況，復建過程協助整合控管進度，獲行政院三等獎章；也在傳播處長任內打造看海美術館，舉辦台灣祭及夏日狂歡祭等活動。

江國豐在水利處長任內推動大潮州人工湖、林邊溪伏流水資源運用，有效供水及改善水量水壓不足問題，前幾年台灣發生百年大旱更發揮調節作用，讓屏東成為全台唯一不缺水的縣市。

倪國鈞曾任多個縣市政府城鄉發展相關職務，具備完整地方行政經驗，熟稔都市計畫、建築管理與城鄉規劃等核心業務；林煥文在水利署第七河川局任職期間，完成莫拉克風災高屏溪流域約40公里受損堤防重建工作，進入縣府後致推動執行多項治水計畫，改善縣內多處積淹水情形。

王品晴年僅31歲，2024年3月接任縣長室主任，協助縣政整體運作，是全國最年輕的縣市首長辦公室主任，熟悉政策統籌、行政協調與幕僚運作；賴柏源2022年後進入屏東縣政府任縣長室秘書迄今。

屏東縣政府新任縣長室主任賴柏源。圖／縣府提供
屏東縣政府新任城鄉處長倪國鈞。圖／縣府提供
屏東縣政府新任行政暨研考處長王品晴。圖／縣府提供
屏東縣政府新任水利處長林煥文。圖／縣府提供
屏東縣政府新任副秘書長江國豐。圖／縣府提供
屏東縣 周春米
相關新聞

高雄車站大都更計畫邁出重要一步 Y10聯開案動工居民「出站就到家」

高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，高市府推動「高雄車站周邊大都更計畫」的第一個動工...

超人力霸王降臨愛河灣 警方配合春節維安嚴抓酒駕

高雄市政府舉辦「冬日遊樂園」活動，明天起「超人力霸王」將現身，警方預計吸引大批遊客，趁警政署「加強重要節日安全維護工作」...

周春米上任最大人事調整 新增副縣長鄞鳳蘭、副秘書長江國豐

因應地方制度法修正，屏東縣政府今天發布新人事命令，縣府組織新增一名副縣長及副秘書長，副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任、副...

金門救護實力升級 「救命之星」表揚11名消防英雄

金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，表揚在到院前緊急救護勤務中表現卓越、成功挽救生命的救護人員。消防局長呂...

台南、高雄同步 春節計程車加成共10天起跳收費多50元

農曆春節將至，台南市計程車過年期間將循例實施春節加成收費。市府交通局表示，依台南市計程車運價規定，115年度春節加成期間...

單調漁船大翻身！王明宗3D彩繪讓新湖漁港活起來

新湖漁港入口處原本停放一艘展示漁船，看起來相當單調，近日在金門陶藝大師王明宗巧手設計與彩繪下，煥然一新，轉化為結合在地文...

