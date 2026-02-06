快訊

金門救護實力升級 「救命之星」表揚11名消防英雄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，由局長呂英華（左一）親自頒獎，並偕同秘書陳叁奇（右一）與王宇亨（左二）、簡智田左三、黃志中（右二）受章同仁合影。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，由局長呂英華（左一）親自頒獎，並偕同秘書陳叁奇（右一）與王宇亨（左二）、簡智田左三、黃志中（右二）受章同仁合影。圖／金門縣消防局提供

金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，表揚在到院前緊急救護勤務中表現卓越、成功挽救生命的救護人員。消防局長呂英華親自頒發胸章，肯定第一線人員在生死關頭展現的專業技術、勇氣與責任感。

本次獲頒「救命之星」銀章者，包括金湖分隊隊員王宇亨、簡智田及黃志中3人，另有8名同仁於去年度執行OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件中，成功協助患者恢復生命徵象並康復出院，同樣獲得此項榮譽，展現金門消防團隊在院前救護領域的專業實力。

消防局指出，近年來金門縣緊急救護案件逐年攀升，顯示縣民對即時醫療救護的需求持續增加。統計顯示，OHCA案件數自110年的56件，增加至去年的89件；經救護人員急救後恢復生命徵象者，則由110年的4件提升至114年的25件，急救成功率也從7.14%大幅提高至28.09%，顯示院前救護品質已有顯著進步。

消防局分析，急救成功率提升的關鍵，在於制度化訓練與專業人員培育。目前已培育10名高級救護技術員（TP），除可執行高階救護技術與給藥處置外，也在第一線擔任技術指導角色，透過「以師帶徒、實務導向」的訓練模式，全面強化救護能量。

值得一提的是，金門縣消防局全國首創「救命之星」與「接生好手」榮譽胸章制度，其中「救命之星」分為銀章與金章，凡於OHCA案件中成功使患者恢復生命徵象並康復出院，即可獲頒銀章，累積3枚銀章則換發金章。胸章不僅象徵挽救一條生命，更代表救護專業的最高肯定。

呂英華表示，現代緊急救護已從過去強調「快速送醫」，轉型為「精準醫療前移」，強調品質優先、正確先於速度。救護人員在現場多投入的每一分鐘，都是為患者爭取腦部灌流與器官復甦的關鍵時間。

他也呼籲民眾，若見救護人員在現場處置時間較長，毋須過度擔心，這代表救護人員正依最新專業流程，執行完整且安全的急救處置。消防局未來將持續強化高級救護技術員培育、精進訓練與設備更新，打造更堅實的院前救護體系，全力守護縣民生命與健康。

金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，局長呂英華（左）授予隊員簡智田榮譽胸章。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，局長呂英華（左）授予隊員簡智田榮譽胸章。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，局長呂英華（左）授予隊員黃志中榮譽胸章。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，局長呂英華（左）授予隊員黃志中榮譽胸章。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，局長呂英華（左）授予隊員王宇亨榮譽胸章。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今日舉行「救命之星」榮譽胸章授章儀式，局長呂英華（左）授予隊員王宇亨榮譽胸章。圖／金門縣消防局提供

救護人員 金門 緊急救護
