高雄車站大都更計畫邁出重要一步 Y10聯開案動工居民「出站就到家」

高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，高市府推動「高雄車站周邊大都更計畫」的第一個動工案、捷運黃線Y10 聯開案今天動土，國城建設攜手高興昌鋼鐵公司投資68億元，將興建地面24層建物，以後居民「出站就到家」，預計2032年完工。

高市副市長林欽榮表示，高雄捷運13處聯開案已有9處簽約，連同今天在內有4處動工，此案是大都更計畫的起手式，涉及台鐵第71期重劃區整體開發，未來持續盤點站區周邊國公有土地，優先透過公辦都市更新及捷運聯合開發方式推動，迎接高雄下一個黃金20年。

大港捷匯股份有限公司投資約68億元，興建一幢4棟、地上24層、地下5層的住商複合大樓，緊鄰捷運Y10及台鐵民族站，未來會有地下聯通道進入聯開案地下室，住戶享有出站就到家的便捷度。

捷運局長吳嘉昌指出，基地面積0.76公頃（約2299坪），土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率60%、容積率630%。建築地面層也會規畫約160坪公益空間，設置公共托嬰中心，市府將分回約36億元價值的房地資產，未來串聯車專四車專五開發、71期重劃區台鐵公司土地。