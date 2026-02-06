聽新聞
0:00 / 0:00
高雄車站大都更計畫邁出重要一步 Y10聯開案動工居民「出站就到家」
高鐵南延採「高雄方案」，高雄車站將成高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的交通核心，高市府推動「高雄車站周邊大都更計畫」的第一個動工案、捷運黃線Y10 聯開案今天動土，國城建設攜手高興昌鋼鐵公司投資68億元，將興建地面24層建物，以後居民「出站就到家」，預計2032年完工。
高市副市長林欽榮表示，高雄捷運13處聯開案已有9處簽約，連同今天在內有4處動工，此案是大都更計畫的起手式，涉及台鐵第71期重劃區整體開發，未來持續盤點站區周邊國公有土地，優先透過公辦都市更新及捷運聯合開發方式推動，迎接高雄下一個黃金20年。
大港捷匯股份有限公司投資約68億元，興建一幢4棟、地上24層、地下5層的住商複合大樓，緊鄰捷運Y10及台鐵民族站，未來會有地下聯通道進入聯開案地下室，住戶享有出站就到家的便捷度。
捷運局長吳嘉昌指出，基地面積0.76公頃（約2299坪），土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率60%、容積率630%。建築地面層也會規畫約160坪公益空間，設置公共托嬰中心，市府將分回約36億元價值的房地資產，未來串聯車專四車專五開發、71期重劃區台鐵公司土地。
捷運局說明，2024年台鐵與捷運每日平均進出站人次合計超過5.5萬人次，高雄車站已成為重要的旅運匯集節點，高鐵南延定案後車站區域正式進入轉型升級新階段，預估4年後假日進出站人次可突破24.85萬人次，成為南台灣最重要的城際與都會交通門戶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言