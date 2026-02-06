超人力霸王降臨愛河灣 警方配合春節維安嚴抓酒駕

高雄市政府舉辦「冬日遊樂園」活動，明天起「超人力霸王」將現身，警方預計吸引大批遊客，趁警政署「加強重要節日安全維護工作」也將自2月9日起跑，將在活動附近道路，嚴厲取締酒後駕車及重大交通違規。

2021年12月26日晚間，高雄市愛河畔舉辦耶誕相關活動，由於正值耶誕過後的周日，愛河一帶遊客眾多，黃姓男子酒駕在河東路與國民街口，撞上走斑馬線的林姓1家4口，造成1死3傷，引起社會關注，警方因此在這次冬日遊樂園活動，特別加強活動周邊道路的安全維護。

高雄市警方表示，配合市府於明天起至3月1日，在愛河灣及高雄港16至18號碼頭，舉辦冬日遊樂園活動，「超人力霸王」降臨港都，周邊展區將成為人潮聚集熱點，除了在17號碼頭等地點設立巡簽點，加強警力巡守與即時應變，也將對附近重要交通幹道持續執行威力路檢，嚴格取締酒後駕車及重大交通違規，確保行車安全。