聽新聞
0:00 / 0:00
超人力霸王降臨愛河灣 警方配合春節維安嚴抓酒駕
高雄市政府舉辦「冬日遊樂園」活動，明天起「超人力霸王」將現身，警方預計吸引大批遊客，趁警政署「加強重要節日安全維護工作」也將自2月9日起跑，將在活動附近道路，嚴厲取締酒後駕車及重大交通違規。
2021年12月26日晚間，高雄市愛河畔舉辦耶誕相關活動，由於正值耶誕過後的周日，愛河一帶遊客眾多，黃姓男子酒駕在河東路與國民街口，撞上走斑馬線的林姓1家4口，造成1死3傷，引起社會關注，警方因此在這次冬日遊樂園活動，特別加強活動周邊道路的安全維護。
高雄市警方表示，配合市府於明天起至3月1日，在愛河灣及高雄港16至18號碼頭，舉辦冬日遊樂園活動，「超人力霸王」降臨港都，周邊展區將成為人潮聚集熱點，除了在17號碼頭等地點設立巡簽點，加強警力巡守與即時應變，也將對附近重要交通幹道持續執行威力路檢，嚴格取締酒後駕車及重大交通違規，確保行車安全。
另外，高雄市警局表示，警政署自2月9日晚間10時起跑，至2月23日深夜12時，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，要求全國警政單位執行「加強重要節日安全維護工作」，也將對轄內酒店、酒吧、夜店、舞廳等治安顧慮場所，加強臨檢與守望勤務，強力掃蕩不法行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言