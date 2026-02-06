聽新聞
台南、高雄同步 春節計程車加成共10天起跳收費多50元
農曆春節將至，台南市計程車過年期間將循例實施春節加成收費。市府交通局表示，依台南市計程車運價規定，115年度春節加成期間自國曆2月13日（周五）凌晨零時起，至2月22日（周日）晚間12時止，共計10天，涵蓋農曆除夕前三日至大年初六。
交通局指出，春節期間計費方式仍依平常日的日、夜間運價計算，其中夜間時段為晚間11時至翌日清晨6時，加收2成，另在原運價基礎上再加收50元。現行計費表皆已內建春節加成功能，計程車駕駛須依規定啟用；若計費表未設定春節加成，駕駛僅能依跳表金額收費，不得額外加價，乘客也應依計費表顯示金額支付車資。
交通局表示，春節連假期間，返鄉、拜年與出遊人潮增加，計程車使用需求明顯提升，市府統一訂定加價標準，規定春節期間僅起跳金額較平日多50元，避免少數不肖業者趁機哄抬價格，維護消費秩序與市民權益。
交通局也說明，今年春節假期長達9天，考量部分民眾提前返鄉，加成期間與高雄市同步訂為10天，費率亦相同，有助於減少民眾混淆，便利南高兩地往返。
為確保業者確實遵守收費規定，交通局呼籲民眾共同監督，搭車後應向駕駛索取乘車證明。若遇有未依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭乘時間及駕駛姓名等資料，向相關單位申訴，包括市民服務熱線1999、台南市警察局交通警察大隊（06-2629292或110），或台南市公共運輸處（06-2230330）。
