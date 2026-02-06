單調漁船大翻身！王明宗3D彩繪讓新湖漁港活起來

新湖漁港入口處原本停放一艘展示漁船，看起來相當單調，近日在金門陶藝大師王明宗巧手設計與彩繪下，煥然一新，轉化為結合在地文化與藝術創意的全新地標，也為過去較顯冷清的漁港，注入一股嶄新的活力。

這項3D彩繪作品以「海洋」為主題，漁船周邊鋪陳成翻湧浪潮，透過透視與立體構圖營造強烈動感，畫面中央更出現張開血盆大口的大白鯊，彷彿破浪而出，宛如電影場景重現。王明宗表示，新湖漁港人潮不多，希望透過藝術創作為單調的展示漁船注入生命力，美化漁港環境，也讓民眾能融入畫面之中，親身感受3D彩繪的臨場感。

王明宗指出，這次是應金門縣漁會委託創作，當時看到展示漁船立在路旁，腦海中立刻浮現經典電影大白鯊的畫面，於是將這個意象融入設計，讓老船重新被看見，並為作品命名為「浯島時光號」。他也提到，3D彩繪不同於一般平面彩繪，必須精準掌握透視與光影，才能呈現活靈活現的效果，施工難度相對高。此次作品由他與畢業於台灣藝術大學視覺藝術傳達科系的女兒王瓊玉攜手完成，從構思到彩繪完成，共耗時逾兩周。

作品完成後，陸續吸引遊客前來拍照打卡，不少人刻意站進鯊魚張開的嘴巴裡，擺出驚恐神情，成為社群平台上的趣味畫面。地方人士也期待，透過藝術進駐，能吸引更多人走進新湖漁港，為地方觀光增添新亮點。

一名特地前來拍照的遊客表示，過去經過新湖漁港時，總覺得氣氛較為冷清，如今多了彩繪漁船，整體感覺大不相同，「畫面很有故事性，也很適合拍照，會讓人想多停留一下」。