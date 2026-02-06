快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

聽新聞
0:00 / 0:00

單調漁船大翻身！王明宗3D彩繪讓新湖漁港活起來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
新湖漁港3D彩繪以「海洋」為主題，漁船周邊鋪陳成翻湧浪潮，透過透視與立體構圖營造強烈動感，畫面中央更出現張開血盆大口的大白鯊，彷彿破浪而出，宛如電影場景重現。記者蔡家蓁／攝影
新湖漁港3D彩繪以「海洋」為主題，漁船周邊鋪陳成翻湧浪潮，透過透視與立體構圖營造強烈動感，畫面中央更出現張開血盆大口的大白鯊，彷彿破浪而出，宛如電影場景重現。記者蔡家蓁／攝影

新湖漁港入口處原本停放一艘展示漁船，看起來相當單調，近日在金門陶藝大師王明宗巧手設計與彩繪下，煥然一新，轉化為結合在地文化與藝術創意的全新地標，也為過去較顯冷清的漁港，注入一股嶄新的活力。

這項3D彩繪作品以「海洋」為主題，漁船周邊鋪陳成翻湧浪潮，透過透視與立體構圖營造強烈動感，畫面中央更出現張開血盆大口的大白鯊，彷彿破浪而出，宛如電影場景重現。王明宗表示，新湖漁港人潮不多，希望透過藝術創作為單調的展示漁船注入生命力，美化漁港環境，也讓民眾能融入畫面之中，親身感受3D彩繪的臨場感。

王明宗指出，這次是應金門縣漁會委託創作，當時看到展示漁船立在路旁，腦海中立刻浮現經典電影大白鯊的畫面，於是將這個意象融入設計，讓老船重新被看見，並為作品命名為「浯島時光號」。他也提到，3D彩繪不同於一般平面彩繪，必須精準掌握透視與光影，才能呈現活靈活現的效果，施工難度相對高。此次作品由他與畢業於台灣藝術大學視覺藝術傳達科系的女兒王瓊玉攜手完成，從構思到彩繪完成，共耗時逾兩周。

作品完成後，陸續吸引遊客前來拍照打卡，不少人刻意站進鯊魚張開的嘴巴裡，擺出驚恐神情，成為社群平台上的趣味畫面。地方人士也期待，透過藝術進駐，能吸引更多人走進新湖漁港，為地方觀光增添新亮點。

一名特地前來拍照的遊客表示，過去經過新湖漁港時，總覺得氣氛較為冷清，如今多了彩繪漁船，整體感覺大不相同，「畫面很有故事性，也很適合拍照，會讓人想多停留一下」。

附近居民陳先生則認為，透過藝術創作活化公共空間是正向發展，不僅改善環境景觀，也有助於提升新湖漁港的能見度； 如果未來能搭配導覽或周邊規劃，對地方觀光應該會更有加分效果。

新湖漁港平日相當冷清，3D彩繪完成後，吸引不少民眾拍照打卡，猶如為漁港注入一股嶄新的活力。記者蔡家蓁／攝影
新湖漁港平日相當冷清，3D彩繪完成後，吸引不少民眾拍照打卡，猶如為漁港注入一股嶄新的活力。記者蔡家蓁／攝影
新湖漁港3D彩繪以「海洋」為主題，漁船周邊鋪陳成翻湧浪潮，創作者王明宗連續繪製超過2周才完工。記者蔡家蓁／攝影
新湖漁港3D彩繪以「海洋」為主題，漁船周邊鋪陳成翻湧浪潮，創作者王明宗連續繪製超過2周才完工。記者蔡家蓁／攝影
新湖漁港入口處原本停放一艘單調的展示小漁船，近日在金門陶藝大師王明宗巧手設計與彩繪下，可望成為新的打卡景點。圖／王明宗提供
新湖漁港入口處原本停放一艘單調的展示小漁船，近日在金門陶藝大師王明宗巧手設計與彩繪下，可望成為新的打卡景點。圖／王明宗提供
新湖漁港3D彩繪近期已完成，陸續吸引遊客前來拍照打卡，不少人刻意站進鯊魚張開的嘴巴裡，擺出驚恐神情，成為社群平台上的趣味畫面。記者蔡家蓁／攝影
新湖漁港3D彩繪近期已完成，陸續吸引遊客前來拍照打卡，不少人刻意站進鯊魚張開的嘴巴裡，擺出驚恐神情，成為社群平台上的趣味畫面。記者蔡家蓁／攝影

彩繪 金門
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

懷念宜蘭國寶級彩繪大師曾水源 里長特製八駿圖年畫免費索取

高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

台中梧棲浩天宮首辦媽祖盃花燈彩繪大賽 1500人參賽

彰化北斗奠安宮花燈彩繪熱鬧登場 迎回古廟期中審查也已通過

相關新聞

高雄老屋耐震能力初評 被質疑補貼不到位

高雄市屋齡三十年以上老屋達六十四萬棟，市府雖提供耐震能力初評費用，但補助費最多僅一萬五千元，相較高昂評估費，讓不少所有權...

未來仁武也會有捷運通過？高市捷運局：6月前完成整體路網報告

高雄仁武區人口突破10萬人，立委林岱樺爭取將仁武區納入捷運路網，今在地方辦說明會。高雄市捷運工程局表示，過去評估過的楠梓...

單調漁船大翻身！王明宗3D彩繪讓新湖漁港活起來

新湖漁港入口處原本停放一艘展示漁船，看起來相當單調，近日在金門陶藝大師王明宗巧手設計與彩繪下，煥然一新，轉化為結合在地文...

老屋數量六都第三 高市加碼重建補助

高雄市屋齡卅年以上老屋超過六十四萬棟，老屋數量六都排名第三，五十年以上的老宅比例達十五％，反映老屋重建需求日益迫切，市府...

影／超人力霸王充氣測試 小朋友開心合影

高雄冬日遊樂園將在本周六登場，主辦單位今晚為高達15公尺的超人力霸王進行充氣測試，高聳的氣球雕像矗立在港邊，吸引不少

屏東「奇幻大津」復辦 雙金男星劉冠廷點亮夜光森林

屏東縣高樹鄉「奇幻大津」昨晚開幕，縣長周春米與高樹出身「雙金男星」劉冠廷一同走進夜光森林，踏上光影與自然交織沉浸式旅程，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。