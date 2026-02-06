聽新聞
屏東「奇幻大津」復辦 雙金男星劉冠廷點亮夜光森林

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東高樹「奇幻大津」昨晚開幕，縣長周春米（右）與高樹出身「雙金男星」劉冠廷（左）一同走進夜光森林，抵達「奇幻大津」，感受夜色中大津瀑布光影風貌。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉「奇幻大津」昨晚開幕，縣長周春米與高樹出身「雙金男星」劉冠廷一同走進夜光森林，踏上光影與自然交織沉浸式旅程，感受夜色中大津瀑布的絕美風貌。

縣長周春米說，高樹有豐富山林與瀑布資源，沉浸式藝術體驗為核心，將夜間光影藝術與大津瀑布自然地景結合，持續打造「奇幻大津」成為屏北最具代表性的夜間觀光品牌。去年受颱風影響，大津步道受損停辦，歷經一年修復與安全檢視，今年順利復辦，讓民眾再次走進山林，欣賞夜間光影的美麗。

劉冠廷說，大津瀑布承載著他童年的生活記憶，以前習慣白天樣貌，這次用不同視角走進夜間步道，感受家鄉透過藝術與光影被重新點亮的魅力，熟悉卻驚豔的視覺震撼，邀請大家走一趟大津瀑布，感受高樹夜晚靜謐與浪漫。

屏東縣政府文化處表示，燈區規畫十組主題燈飾，入夜後光影沿山林層層展開，兼具藝術性與自然氛圍，依循步道動線與地形，融合生態意象與在地元素，光影藝術與自然景觀交織獨特體驗。

今起開放遊客購票入場至三月四日，傍晚五時到晚間九時，每天限量一千人，線上預約與現場購票並行，線上預約八百人、現場票兩百人，每半小時一梯次，共八梯次。票價一張一百元附三樣紀念品，馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津明信片與高樹農會水芋酥片奇幻大津限定版，數量有限，送完為止。

