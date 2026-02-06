老屋數量六都第三 高市加碼重建補助

高雄市屋齡卅年以上老屋超過六十四萬棟，老屋數量六都排名第三，五十年以上的老宅比例達十五％，反映老屋重建需求日益迫切，市府加碼重建補助，連同中央計畫，最多可領十一點五萬元；台南市則委託長榮大學成立「自主更新輔導團」，提供社區法令諮詢與申請協助。

老屋重建補助分別有中央計畫及市府加碼，重建計畫每案五萬五千元由中央補助，市府另外加碼六萬元補貼，凡領有重建計畫核定函，重建後住宅使用比例達三分之二以上，且土地所有權人非單一法人持有，皆有申請資格。

市府統計，二○二一年至二○二四年，市府輔導申請危老重建計畫案件數共計四百四十二件，核准件數為三百卅五件，已核發建照三百零四件，核發使照也有五十六件，去年度至七月底，輔導申請危老重建計畫案件數也超過百件，已核准件數為六十八件。

高雄市工務局指出，為整合危老和都更輔導能量，加速民間重建意願整合，各區均有建置危老重建服務站，去年全市也舉辦六十場危老重建說明會，填補都更遺珠地區。

老屋比例高的台南市，三十年以上老屋占比逾六成，其中五十年以上的老宅有十一點七萬戶，去年度市府輔導申請危老重建計畫案件共八十二件，核准七十二件，雖市府未加碼，但委託長榮大學成立「自主更新輔導團」。

台南市都發局解釋，市府鼓勵社區「自主更新」，無論是結構重建或是俗稱「拉皮」的建築物外牆整建維護，都在補助範圍內，「自主更新輔導團」會提供法令諮詢與申請協助，幫助社區掌握自主更新要點。