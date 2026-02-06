高雄老屋耐震能力初評 被質疑補貼不到位

高雄市屋齡三十年以上老屋達六十四萬棟，市府雖提供耐震能力初評費用，但補助費最多僅一萬五千元，相較高昂評估費，讓不少所有權人卻步，相較台南若符合條件可全額補助，高雄市議員建議市府比照辦理；市府建管處允諾視預算滾動式檢討。

根據內政部不動產資訊平台統計，高雄市平均屋齡達卅四點一五年，高於全國平均值，屋齡最大宗的是卅至四十年約廿四萬宅、四十至五十年也有廿七萬宅，市府為加速推動都市危險及老舊建築重建，已連續多年提供私有住宅建築物耐震能力評估補助。

補助計畫依樓地板面積計算，每棟最高可補助一萬五千元，評估結果可作為辦理危老條例拆除重建、建築物階段性補強的重要參考依據，但耐震初評費高昂，使得許多區分所有權人卻步。

以高雄市土木技師公會收費來說，若總樓地板面積未滿二千平方公尺，每棟收費二萬六千元，超過二千平方公尺者，每增加一平方公尺增加四元，許多超過卅年老舊大樓初評費高達數萬甚至數十萬元，市府補助經費遠低於此。

高雄市議員張博洋直言，老舊建築物所有權人往往因評估費用昂貴而卻步，導致建築安全狀況不明，建議市府參考外縣市做法，提供免費耐震評估服務，及早發現具有安全疑慮的建築物。

以鄰近台南市來說，若建築物結構快篩分數F值大於六十分，或者屋齡三十年以上，或是一九九九年以前領得建築執照，且均須有公寓大廈管理組織的六層樓以上建築物等條件，耐震能力初評可完全免費。

新北市則媒合新北市土木技師公會、台灣省土木技師公會、新北市結構工程技師公會和桃園市土木技師公會四家公會，簡化補助流程，提供全額免費耐震初評。

對此，高雄市建管處解釋，耐震能力是配合中央補助辦理，以「有實際需要者申請、政府部分補助」為原則，自二○一六年起推動以來，目前已有三千八百四十五件申請。

建管處說，高雄市屬相對弱震地區，市府曾與國家地震工程研究中心宣導耐震補強，但有社區擔心影響房價，補強意願低，難以通過區分所有權人會議，議員建議會滾動式檢討，若社區願意補強，市府可到場輔導，並協助試算補強所需經費與可行方案。