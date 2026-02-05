影／奇幻大津璀璨點燈 劉冠廷回家鄉高樹走進夜光森林「非常奇幻」

屏東高樹「奇幻大津」今晚開幕，縣長周春米與高樹子弟「雙金男星」劉冠廷走進夜光森林，踏上光影與自然交織沉浸式旅程，感受夜色中大津瀑布絕美風貌。

開幕儀式時，劉冠廷分享小時候他對大津瀑布印象，劉冠廷說，小時候學校辦烤肉，一路從舊寮國小走到這裡，對這裡有一種情感，小時候來這裡玩，阿公也會帶他來爬山，去瀑布做天然SPA。他印象中最後一次來是10多年前，當時與國中好友騎機車來，相隔10年多再回到這裡，感到很親切。

劉冠廷說，今年過年他有兩部賀歲電影上映，「功夫」2月13日上映，「雙囍」2月17日大年初一上映，希望大家多多支持。

劉冠廷與周春米一路全程走到大津瀑布，花約40分鐘，劉冠廷說，有機會回家鄉宣傳家鄉活動，很熱血，小時候跟家人來這裡爬山，到瀑布觀賞美景，長大後透過自己小小力量宣傳與有榮焉，能夠跟這麼有靈氣地方為大津瀑布站台，非常興奮。

劉冠廷說，「非常奇幻，非常漂亮，尤其上去時是傍晚，看到日落夕陽美景，下來時瞬間切換晚上夜景，燈光氛圍太奇幻！」推薦大家有空就來走走。

周春米說，高樹有豐富山林與瀑布資源，沉浸式藝術體驗為核心，將夜間光影藝術與大津瀑布自然地景結合，持續打造「奇幻大津」成為屏北最具代表性的夜間觀光品牌。去年受颱風影響，大津步道嚴重受損停辦，歷經一年修復與安全檢視，今年順利復辦，讓民眾能再次走進山林。

屏東縣府文化處表示，步道沿線10座主題燈座，入夜後光影沿山林層層展開，兼具藝術性與自然氛圍，依循步道動線與地形特色配置，融合生態意象與在地元素，引領民眾在夜色中穿梭山林，感受光影藝術與自然景觀交織的獨特體驗。

文化處表示，2月6日起開放一般遊客購票入場，活動期間至3月4日，每日17時至21時開放參觀。活動期間每日限量1000人入場，採線上預約與現場購票並行，線上預約800人、現場票200人，每半小時一梯次，共8梯次；活動期間推出限量入場好禮，有馬年限定「獨角獸發光頭飾」、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片奇幻大津限定版，數量有限，送完為止。售票網址: https://www.dajin-fantasy.com.tw/