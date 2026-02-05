影／超人力霸王充氣測試 小朋友開心合影

高雄冬日遊樂園將在本周六登場，主辦單位今晚為高達15公尺的超人力霸王進行充氣測試，高聳的氣球雕像矗立在港邊，吸引不少

民眾與親子搶先看，許多民眾也跟著搶拍，

整個測試十分順利。工作人員忙進忙出在碼頭進行充氣測試，現場民眾搶先一睹他的真面目，直呼真的好帥氣。

隨著氣體不斷灌入，原本癱軟在地上的氣模，慢慢鼓了起來，彷彿從睡夢中甦醒一樣，滿血復活的他，站得筆直與大家見面，透過空拍畫面可以看到，超人力霸王巨大身形超醒目，眼睛和胸口還會發光。