未來仁武也會有捷運通過？高市捷運局：6月前完成整體路網報告

高雄仁武區人口突破10萬人，立委林岱樺爭取將仁武區納入捷運路網，今在地方辦說明會。高雄市捷運工程局表示，過去評估過的楠梓五甲線會從楠梓、大社、仁武延伸至鳳山，今年上半年會完成更新版本的整體路網報告送交通部核備，將納入地方意見，6月底前完成報告。

高捷紅線與橘線陸續完工，黃線施工中，紫線則進入可行性研究報告階段。立委林岱樺今邀交通部、鐵道局及高市捷運工程局等單位人員前往仁武區公所舉辦「仁武地區捷運整體路網規劃進度與未來發展研討說明會」。

林岱樺指出，仁武區發展快速，通勤與交通壓力日益增加，捷運成地方迫切期待的重要建設，希望高雄市政府捷運工程局納入地方實質需求，加速完成「高雄市整體捷運路網規畫」，後續正式進入中央審議階段。

高市捷運局表示，「2015年捷運整體路網」曾經討論過仁武地區的捷運路線，其中楠梓五甲線是從楠梓區經鳳仁路，往南行經大社、仁武、鳥松至鳳山，可從黃線澄清湖棒球場站往北延伸，之後再跟捷運紅線後勁站串聯。

副局長王正一說明，今年上半年會完成更新版本的「捷運整體路網評估報告」，之後送交通部核備，中央核定及審查後才會公布新路網，捷運新路網須考量聚落與產業發展，會納入地方意見。