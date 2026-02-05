快訊

屏東「奇幻大津」今點燈 周春米邀沉浸夜光森林之美

中央社／ 屏東縣5日電
屏東高樹鄉「2026奇幻大津－夜之覺旅」5日正式點燈，由縣長周春米（左）與演員劉冠廷（右）一同為活動揭開序幕，邀請民眾一起感受夜光森林之美。中央社
屏東奇幻大津」今晚點燈，縣長周春米與高樹出身的演員劉冠廷一同走進夜光森林，為活動揭開序幕，踏上光影與自然交織的沉浸式旅程，感受夜色中大津瀑布絕美風貌。

周春米會中表示，高樹擁有豐富山林與瀑布資源，以沉浸式藝術體驗為核心，將夜間光影藝術與大津瀑布的自然地景結合，持續打造「奇幻大津」為屏北最具代表性夜間觀光品牌；而去年受颱風影響，大津步道嚴重受損停辦，歷經1年修復與安全檢視，今年終於順利復辦，讓民眾能再次走進山林，欣賞夜間光影之美。

劉冠廷則分享，大津瀑布有他童年玩耍生活記憶，這次走進步道，不僅感受到家鄉透過藝術與光影被重新點亮的魅力，更有一種熟悉卻驚艷視覺震撼。

屏縣府文化處表示，此次燈區規劃多組主題燈座，入夜後光影沿著山林層層展開，兼具藝術性與自然氛圍；燈組包含北境之森、畫中仙境、枯木逢生、霞光萬稻、夜綻之花、花果天堂、蝶舞山林、文心蘭林及歡迎光林、奇幻大津等主題，依循步道動線與地形特色配置，融合生態意象與在地元素，引領民眾在夜色中穿梭山林，感受光影藝術與自然景觀交織獨特體驗。

縣府提及，6日起開放一般遊客購票入場，活動持續至3月4日，每天下午5時至晚間9時開放參觀；活動期間每天限量1000人入場，採線上預約與現場購票並行，分別為線上預約800人、現場票200人，每半小時一梯次、共8梯次。

「2026奇幻大津－夜之覺旅」活動5日在屏東縣高樹鄉點燈，吸引遊客夜探光影瀑布之美，感受夜色中大津瀑布絕美風貌。中央社
光影 瀑布 奇幻 周春米 屏東
