快訊

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

「高雄獎」名單揭曉 陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷首獎

中央社／ 高雄5日電

高雄市立美術館今天揭曉「2026高雄獎」獲獎名單，首獎由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷3人奪得。此屆共有358名海內外藝術家角逐，獲獎作品2月7日至5月3日在高美館展出。

高美館表示，高雄獎邁入30週年里程碑，此次決選評審團由召集人林宏璋領銜，邀集王俊傑、林平、陳貺怡、劉俊蘭等館長級人物組成。評選出的3名首獎得主，創作議題涵蓋農業時空重構、戰爭創傷及歷史空間重置。

陳亮璇的作品「橫山豐水」以日本水梨在台嫁接歷程隱喻土地關係；張宸瑋「Volkswagen TransporterT5.gltf」利用3D影像技術將毀損汽車轉譯至布料，省思俄烏戰爭；楊傑懷「Working Holiday」則以偽紀錄片形式探討勞動交換與歷史空間。

高美館表示，在特別獎項部分，何創時書法篆刻類特別獎由紀冠地以「落葉系列—秋意濃」獲得，作品將流行歌曲轉化為具現代感的書寫意境。聚和國際環境永續特別獎得主是簡莉芸「分岔的情境：遺忘與書寫」，作品連結SDGs「健康與福祉」指標，從生命經驗辯證記憶消逝。

此外，5名評審特別獎得主分別為吳秉祈、洪瑄、李婷歡、温晉豪、阮柏遠，由評審以個人專業視角各自推選。高美館指出，今年參賽者包含15名外籍藝術家，展現高雄獎作為國際藝術平台的公共價值。

高美館 特別獎 高雄市立美術館 藝術家
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

基隆醫院藝文走廊展出李美樺14幅作品 「討海」曾獲2021基隆美展首獎

影／獲台中十大伴手禮雙首獎 梨子集團感謝這件事宣布感恩回饋

相關新聞

屏南快速公路一階環評通過了 建設期程可望提早1至2年

爭取超過20年的「屏南快速公路」昨天進行第一階段環評審查，經委員會審查後同意進入第二階段環評作業。公路局南區養護工程分局...

離島垃圾去化難 澎湖擬蓋焚化爐 年後開公聽會

澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等離島是國內景點，旅遊旺季產生垃圾量驚人，離島處理垃圾成本太高，欠缺焚化爐、掩埋場，長期都需運至...

未來仁武也會有捷運通過？高市捷運局：6月前完成整體路網報告

高雄仁武區人口突破10萬人，立委林岱樺爭取將仁武區納入捷運路網，今在地方辦說明會。高雄市捷運工程局表示，過去評估過的楠梓...

春節前夕慰勞第一線 陳福海走訪醫院、國軍與海巡致謝

春節將至，金門縣長陳福海於今天率縣府團隊前往多個第一線守護單位慰問，包括後備服務中心、軍機場、金門守備大隊機步營、陸軍金...

超人力霸王降臨高雄 青年局推「OH!霸賞」活動…消費可抽台日來回機票

高雄港區年度活動「冬日遊樂園」即將登場，今年邀請英雄IP「超人力霸王」降臨港都，高雄市青年局趁熱發出「大港青年防衛隊」召...

高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

「2026高雄冬日遊樂園」即將登場，今年主題IP是「超人力霸王」。市府推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。