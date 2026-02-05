春節前夕慰勞第一線 陳福海走訪醫院、國軍與海巡致謝

春節將至，金門縣長陳福海於今天率縣府團隊前往多個第一線守護單位慰問，包括後備服務中心、軍機場、金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連與運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、第九海巡隊，以及衛福部金門醫院與鑑潭山莊等，親自致贈慰問金與禮品，感謝年節期間堅守崗位的官兵與工作人員，並預祝佳節愉快。

陳福海在下午4時許在參議魏志成、民政處長陳國興、衛生局長李金治及軍人之友社金門聯絡組長陳偉棠等人陪同下，前往陸軍金門防衛指揮部鑑潭山莊慰問，受到指揮官黃先任、副指揮官李其桓、政戰主任王石朋等人熱情接待。雙方就金門地區現況及合作事宜交換意見，縣府並致贈勞軍款，感謝國軍長期與地方攜手合作，展現軍民一家的深厚情誼。

金門縣政府表示，金門地處離島，醫療與交通條件受限，衛福部金門醫院為全縣唯一醫院，除肩負日常醫療照護外，也長期承擔基層轉診、急重症醫療及大型活動救護任務。對於需緊急後送至台灣本島就醫的重症患者，除仰賴民間航空公司與空勤總隊執行空中轉診外，每週二、五的軍機C-130後送任務，則由金門守備大隊機步營及陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助完成。

此外，位處外離島的烏坵鄉，因交通不便、地理位置偏遠，緊急醫療後送長年仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊支援，成為居民重要的生命線。

陳福海在慰問過程中表示，無論是醫護人員、國軍弟兄、海巡同仁或空勤團隊，都是金門最重要的守護力量；感謝金門醫院醫護人員長年投入醫療照護，國軍協助病患後送，以及海巡人員查緝走私、維護治安，還有空勤總隊在緊急救援上的付出，讓離島居民在關鍵時刻能獲得即時協助。

陳福海也特別向所有堅守崗位的第一線人員致意，祝福大家春節平安、闔家幸福，並期盼新的一年持續攜手守護金門。