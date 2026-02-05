癌末病患赴宮廟還願 澎湖醫院啟動安寧遺願行動

澎湖1名癌末病人，日前在衛福部澎湖醫院護理團隊與家屬的陪伴下，前往馬公安宅1間宮廟參拜還願，完成生前心願，為生命旅程留下溫柔而圓滿的篇章，也體現安寧照護的人文精神。

澎湖醫院指出，這名末期病人在住院期間因經濟困難，曾獲馬公南天聖天宮及時挹注善款，並協助連結各界資源，多次度過生命難關。

院方指出，病人近期檢查發現罹患咽喉鱗狀細胞癌，病情不樂觀，轉由澎湖醫院安寧療護團隊照護。因病人截肢行動不便，加上家屬年邁無力安排交通，遂向護理師及社工表達，希望在身體狀況尚可時，親自前往廟宇感謝神明過往庇佑，完成心中掛念已久的還願心願。

澎湖醫院護理團隊在評估病況穩定，並與醫師、病人充分討論後，啟動「安寧遺願實現」關懷行動，細心安排復康巴士、輪椅、急救藥物與交通動線，並評估病人舒適度，確保整個過程安全無虞。最終在護理團隊與家屬陪伴下，病人順利前往安宅南天聖天宮參拜還願，場面溫馨感人。

澎湖醫院長匡勝捷表示，未來將持續推動安寧緩和醫療與人性化照護，透過跨專業團隊合作，陪伴病人與家屬走過生命最後一段旅程。