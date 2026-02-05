超人力霸王降臨高雄 青年局推「OH!霸賞」活動…消費可抽台日來回機票

高雄港區年度活動「冬日遊樂園」即將登場，今年邀請英雄IP「超人力霸王」降臨港都，高雄市青年局趁熱發出「大港青年防衛隊」召集令，2月7日起於「OH!霸賞」活動期間到指定店家消費，有機會抽中台日來回機票。

青年局指出，「OH!霸賞」活動是以諧音梗結合超人力「霸」王與日本一番「賞」抽獎精神，聯手台灣虎航、樂桃航空及亞洲航空，共抽出12張飛往日本熱門航點來回機票。只要在2月7日至27日高雄燈會期間在指定店家消費滿200元，獲得「英雄序號」就能參與抽獎

青年局說，本次推出雙重中獎機會，除2月27日、28日活動「現場即時抽」有機會獲得A賞機票大獎外，還有「線上加碼抽」專屬名額，確保全台前來歡度年節的民眾，都能感受港都最具誠意的回饋。

青年局長林楷軒表示，2月27日及28日駁二淺三碼頭將有在地青年設計團隊打造的「高雄特攝微縮城市」，於5米寬舞台重現特攝電影經典場景，導入WebAR技術讓大家能夠體驗「沉浸式」的怪獸對決，號召全台大小朋友一起加入「大港青年防衛隊」。

青年局補充，「OH!霸賞」活動網站及登錄系統將於2月7日正式上線，民眾可透過青年局官方LINE帳號（@youth.kcg）跳轉至活動頁面，活動詳情與合作店家名單，亦可至高雄市政府青年局官網、Facebook及Instagram 查詢。