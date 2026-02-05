跨越海峽送溫暖大愛 單親媽媽捐車禍賠償金給馬祖家扶

快訊

中央社／ 連江縣5日電

馬祖家扶中心日前收到來自台北的1筆捐款，為受家扶幫助多年的單親媽媽小婷（化名），在自立後選擇將收到的車禍賠償金轉化為大愛，成為幫助離島孩童的溫暖動力。

家扶基金會馬祖家扶中心今天發布新聞稿指出，小婷曾為台北家扶中心幫助個案，她離婚後獨自撫養2名兒女，並照顧癱瘓的父親，更在沉重生活壓力中，發現罹患顏面神經失調與子宮頸癌。在家扶培力課程與志工的支持，以及父親臨終前的期許下，她成功創業開設烘焙坊。

馬祖家扶中心說，小婷得知馬祖家扶滿10周年，離島推動服務與取得資源不易，與女兒討論後決定將收到的車禍賠償金捐出。

小婷透過新聞稿表示，金錢雖記錄了意外的苦痛，但若能化為守護離島兒少力量，苦痛就有了愛的深度。是家扶「接住」了她，讓她成為能展翅飛翔的母親，希望這份愛能繼續飛到需要的地方。

馬祖家扶中心表示，這筆跨越海峽的捐款，深深鼓舞馬祖家扶的社工們。而小婷在站穩腳步後，仍看見馬祖孩子的需要，愛心不僅打破地理限制，更是家扶基金會「自立精神」最溫暖的詮釋，受助者有一天也能成幫助別人的人。

馬祖家扶中心呼籲，離島扶助常因交通、資源與人力限制，面臨更多挑戰。而來自各界愛的接力，讓每一分善款，都可能培育出下一個像小婷一樣、在困境中開出堅毅花朵的生命。

馬祖 家扶中心 離島
