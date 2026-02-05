高雄冬日遊樂園7日登場 百貨飯店優惠搶春節商機

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，高雄市經發局以「超人降臨港都」主題，聯手在地13家百貨、飯店及主題樂園，推出扮裝優惠、滿額好禮等活動，搶攻春節旅遊商機。

高雄市經發局長廖泰翔表示，冬日遊樂園活動串聯耶誕、跨年至春節，帶動強大經濟效益。今年與SOGO、SKM Park、大立、漢神等13家百貨合作「冬日歡樂購」，民眾加入百貨指定好友即可兌換限定貼紙或頭套，消費滿額還可獲得主題一卡通。

經發局今天發布新聞稿表示，各百貨祭出專屬加碼，高雄SOGO推出「SOGO呷超霸攻略」，送出限量溜冰券及餐飲優惠；SKM Park Outlets高雄草衙與大立百貨則針對「超人」裝扮者，提供免費湯姆熊代幣與優惠券。

岡山樂購廣場打造「北高雄最大遊戲嘉年華」，即日起至4月26日設有8米福馬裝置與多項遊樂設施，採全日票無限次暢玩模式，假日及春節連假期間加碼街頭藝人互動演出與雪景燈光秀。

義大遊樂世界斥資新台幣7000萬元打造的全台首座5D CAVE沉浸式劇場，「魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航」已於年前啟用；配合馬年主題，園方推出生肖屬馬或姓名含「馬」者門票288元優惠，預估春節與寒假雙檔期將吸引62萬人次入園。

飯店旅宿部分，高雄漢來大飯店配合活動推出「馬力全開夾夾樂」主題娃娃機，入住指定專案即可獲得代幣，獎項包含價值8888元住宿券，並提供冬日遊樂園免費接駁服務，目前春節住房率已突破8成。

高雄市青年局今天也發出「大港青年防衛隊」召集令，宣布期間限定的「OH!霸賞」消費抽獎活動於7日同步登場，活動期間民眾只要在指定店家消費，就有機會抽中高雄直飛日本來回機票；此外，2月27日至28日將於駁二淺三碼頭集結微縮特攝城市造景、AR實境打怪體驗，以及親子寵物市集與闖關活動，並打造融合創意、科技與娛樂的青年展演舞台。