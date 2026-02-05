快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

高雄冬日遊樂園7日登場 百貨飯店優惠搶春節商機

中央社／ 高雄5日電

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，高雄市經發局以「超人降臨港都」主題，聯手在地13家百貨、飯店及主題樂園，推出扮裝優惠、滿額好禮等活動，搶攻春節旅遊商機。

高雄市經發局長廖泰翔表示，冬日遊樂園活動串聯耶誕、跨年至春節，帶動強大經濟效益。今年與SOGO、SKM Park、大立、漢神等13家百貨合作「冬日歡樂購」，民眾加入百貨指定好友即可兌換限定貼紙或頭套，消費滿額還可獲得主題一卡通。

經發局今天發布新聞稿表示，各百貨祭出專屬加碼，高雄SOGO推出「SOGO呷超霸攻略」，送出限量溜冰券及餐飲優惠；SKM Park Outlets高雄草衙與大立百貨則針對「超人」裝扮者，提供免費湯姆熊代幣與優惠券。

岡山樂購廣場打造「北高雄最大遊戲嘉年華」，即日起至4月26日設有8米福馬裝置與多項遊樂設施，採全日票無限次暢玩模式，假日及春節連假期間加碼街頭藝人互動演出與雪景燈光秀。

義大遊樂世界斥資新台幣7000萬元打造的全台首座5D CAVE沉浸式劇場，「魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航」已於年前啟用；配合馬年主題，園方推出生肖屬馬或姓名含「馬」者門票288元優惠，預估春節與寒假雙檔期將吸引62萬人次入園。

飯店旅宿部分，高雄漢來大飯店配合活動推出「馬力全開夾夾樂」主題娃娃機，入住指定專案即可獲得代幣，獎項包含價值8888元住宿券，並提供冬日遊樂園免費接駁服務，目前春節住房率已突破8成。

高雄市青年局今天也發出「大港青年防衛隊」召集令，宣布期間限定的「OH!霸賞」消費抽獎活動於7日同步登場，活動期間民眾只要在指定店家消費，就有機會抽中高雄直飛日本來回機票；此外，2月27日至28日將於駁二淺三碼頭集結微縮特攝城市造景、AR實境打怪體驗，以及親子寵物市集與闖關活動，並打造融合創意、科技與娛樂的青年展演舞台。

馬年 百貨 春節 高雄市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

確保春節用藥不中斷病情穩定 嘉縣衛生局提醒2月13日前可提早領藥

春節守護國人健康 長庚成立春節醫療專案小組全面整備

高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

環團抗議執政黨減煤不力訴求中火春節無煤 何欣純：春節應穩定供電

相關新聞

屏南快速公路一階環評通過了 建設期程可望提早1至2年

爭取超過20年的「屏南快速公路」昨天進行第一階段環評審查，經委員會審查後同意進入第二階段環評作業。公路局南區養護工程分局...

離島垃圾去化難 澎湖擬蓋焚化爐 年後開公聽會

澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等離島是國內景點，旅遊旺季產生垃圾量驚人，離島處理垃圾成本太高，欠缺焚化爐、掩埋場，長期都需運至...

超人力霸王降臨高雄 青年局推「OH!霸賞」活動 消費可抽台日來回機票

高雄港區年度活動「冬日遊樂園」即將登場，今年邀請英雄IP「超人力霸王」降臨港都，高雄市青年局趁熱發出「大港青年防衛隊」召...

高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

「2026高雄冬日遊樂園」即將登場，今年主題IP是「超人力霸王」。市府推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題...

墾丁觀光寒冬 墾丁福華與獨居長者一年一會30年不中斷

墾丁福華飯店每年都會舉行歲末關懷活動，由總經理張積光帶領同仁前往清寒獨居長者家中，送上生活物資與紅包，讓長者們過個好年。...

深夜無船可搭北竿女遊客突發腹痛發燒 馬祖海巡派艇急送就醫

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊昨日深夜執行一件緊急醫療後送任務。一名女性遊客在北竿旅遊期間突感腹痛，並出現不明原因發燒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。