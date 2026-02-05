快訊

中央社／ 高雄5日電
「2026高雄冬日遊樂園」即將登場，高雄市交通局5日表示，活動期間推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題遊港航班」2大主題航線，滿足交通觀光與遊港活動需求。圖／高雄市交通局提供（中央社）
「2026高雄冬日遊樂園」即將登場，今年主題IP是「超人力霸王」。市府推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題遊港航班」，陪伴遊客穿梭於棧貳庫、旗津與愛河灣。

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」於2月7日至3月1日舉行。高雄市交通局今天發布新聞稿表示，活動期間推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題遊港航班」2大主題航線，滿足交通觀光與遊港活動需求。

「超人力霸王」彩繪海上巴士往返棧貳庫與旗津，活動期間搭乘該航線海上巴士，將有機會獲得限量超人力霸王驚喜IP贈品，數量有限，送完為止。

金棧遊港「超人力霸王」主題遊港活動則於2月7日起至3月1日每週六、日推出，期間限定「高雄冬日遊樂園」主題航班由棧貳庫往返愛河灣，活動期間搭乘旅客還可獲得「超人力霸王IP燈會禮包」及特色餐點。

此外，2月27、28日再加碼贈送「超人力霸王IP小提燈」，每趟限量50組。高雄市輪船公司董事長張淑娟表示，此次聯名主題航線，是希望讓原本的船舶運輸服務，增添城市限定的特色魅力。

另外，高雄捷運公司今天表示，貓咪站長「蜜柑」將穿上超人力霸王科學特殊搜查隊造型與民眾見面，粉絲可於大年初二前往橋頭糖廠站觀看蜜柑值勤。另推出「冬日遊樂園」彩繪輕軌列車行駛至3月1日。

遊樂園 巴士 航班 愛河 彩繪 高雄市
相關新聞

屏南快速公路一階環評通過了 建設期程可望提早1至2年

爭取超過20年的「屏南快速公路」昨天進行第一階段環評審查，經委員會審查後同意進入第二階段環評作業。公路局南區養護工程分局...

離島垃圾去化難 澎湖擬蓋焚化爐 年後開公聽會

澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等離島是國內景點，旅遊旺季產生垃圾量驚人，離島處理垃圾成本太高，欠缺焚化爐、掩埋場，長期都需運至...

高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

「2026高雄冬日遊樂園」即將登場，今年主題IP是「超人力霸王」。市府推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題...

墾丁觀光寒冬 墾丁福華與獨居長者一年一會30年不中斷

墾丁福華飯店每年都會舉行歲末關懷活動，由總經理張積光帶領同仁前往清寒獨居長者家中，送上生活物資與紅包，讓長者們過個好年。...

深夜無船可搭北竿女遊客突發腹痛發燒 馬祖海巡派艇急送就醫

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊昨日深夜執行一件緊急醫療後送任務。一名女性遊客在北竿旅遊期間突感腹痛，並出現不明原因發燒...

春節前大掃除 金門五鄉鎮同步響應國家清潔週

迎接農曆馬年新春，金門縣政府今日啟動「115年國家清潔週」，五鄉鎮同步舉辦誓師活動，今年主場設於金沙鎮公所廣場，現場動員...

