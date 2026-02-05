高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

「2026高雄冬日遊樂園」即將登場，今年主題IP是「超人力霸王」。市府推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題遊港航班」，陪伴遊客穿梭於棧貳庫、旗津與愛河灣。

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」於2月7日至3月1日舉行。高雄市交通局今天發布新聞稿表示，活動期間推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題遊港航班」2大主題航線，滿足交通觀光與遊港活動需求。

「超人力霸王」彩繪海上巴士往返棧貳庫與旗津，活動期間搭乘該航線海上巴士，將有機會獲得限量超人力霸王驚喜IP贈品，數量有限，送完為止。

金棧遊港「超人力霸王」主題遊港活動則於2月7日起至3月1日每週六、日推出，期間限定「高雄冬日遊樂園」主題航班由棧貳庫往返愛河灣，活動期間搭乘旅客還可獲得「超人力霸王IP燈會禮包」及特色餐點。

此外，2月27、28日再加碼贈送「超人力霸王IP小提燈」，每趟限量50組。高雄市輪船公司董事長張淑娟表示，此次聯名主題航線，是希望讓原本的船舶運輸服務，增添城市限定的特色魅力。

另外，高雄捷運公司今天表示，貓咪站長「蜜柑」將穿上超人力霸王科學特殊搜查隊造型與民眾見面，粉絲可於大年初二前往橋頭糖廠站觀看蜜柑值勤。另推出「冬日遊樂園」彩繪輕軌列車行駛至3月1日。