墾丁觀光寒冬 墾丁福華與獨居長者一年一會30年不中斷

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁福華飯店總經理張積光（左2）帶領同仁前往清寒獨居長者家中，送上生活物資與紅包。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店總經理張積光（左2）帶領同仁前往清寒獨居長者家中，送上生活物資與紅包。圖／墾丁福華提供

墾丁福華飯店每年都會舉行歲末關懷活動，由總經理張積光帶領同仁前往清寒獨居長者家中，送上生活物資與紅包，讓長者們過個好年。張積光表示，近年來墾丁觀光持續低潮，但與長者們的一年一會不可斷，也希望拋磚引玉讓更多人關懷獨居長者。

每年春節前夕，墾丁福華飯店都會透過墾丁里長，提供里內需要關懷的獨居長者名單，並由張積光帶領同仁，親自將生活物資及紅包送到長者家中，主動走入社區陪伴長者，不僅提供生活所需，更傳遞關懷與陪伴。

今年飯店員工除了逐戶探訪獨居長者，也邀請恆春基督教醫院護理師隨行，為長者進行血壓量測與健康諮詢，替健康把關。許多長者為長年關懷戶，每年都期待飯店員工到訪，一見面就像老朋友一樣閒話家常，聊聊生活近況。

張積光總表示，墾丁福華開幕已近30年，關懷獨居長者的行動從未間斷，無論歷經國旅低潮、新冠疫情封境，及目前墾丁旅遊產業的嚴峻挑戰，飯店始終持續走入社區，與長者一年一會。也希望能拋磚引玉，號召更多企業投入公益行列，回饋社會。

墾丁福華飯店每年都會舉行歲末關懷活動，並邀請恆春基督教醫院護理師隨行，為長者進行血壓量測與健康諮詢。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店每年都會舉行歲末關懷活動，並邀請恆春基督教醫院護理師隨行，為長者進行血壓量測與健康諮詢。圖／墾丁福華提供

相關新聞

屏南快速公路一階環評通過了 建設期程可望提早1至2年

爭取超過20年的「屏南快速公路」昨天進行第一階段環評審查，經委員會審查後同意進入第二階段環評作業。公路局南區養護工程分局...

離島垃圾去化難 澎湖擬蓋焚化爐 年後開公聽會

澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等離島是國內景點，旅遊旺季產生垃圾量驚人，離島處理垃圾成本太高，欠缺焚化爐、掩埋場，長期都需運至...

高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

「2026高雄冬日遊樂園」即將登場，今年主題IP是「超人力霸王」。市府推出「超人力霸王」聯名海上巴士及「金棧遊港IP主題...

墾丁觀光寒冬 墾丁福華與獨居長者一年一會30年不中斷

墾丁福華飯店每年都會舉行歲末關懷活動，由總經理張積光帶領同仁前往清寒獨居長者家中，送上生活物資與紅包，讓長者們過個好年。...

深夜無船可搭北竿女遊客突發腹痛發燒 馬祖海巡派艇急送就醫

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊昨日深夜執行一件緊急醫療後送任務。一名女性遊客在北竿旅遊期間突感腹痛，並出現不明原因發燒...

春節前大掃除 金門五鄉鎮同步響應國家清潔週

迎接農曆馬年新春，金門縣政府今日啟動「115年國家清潔週」，五鄉鎮同步舉辦誓師活動，今年主場設於金沙鎮公所廣場，現場動員...

