墾丁觀光寒冬 墾丁福華與獨居長者一年一會30年不中斷

墾丁福華飯店每年都會舉行歲末關懷活動，由總經理張積光帶領同仁前往清寒獨居長者家中，送上生活物資與紅包，讓長者們過個好年。張積光表示，近年來墾丁觀光持續低潮，但與長者們的一年一會不可斷，也希望拋磚引玉讓更多人關懷獨居長者。

每年春節前夕，墾丁福華飯店都會透過墾丁里長，提供里內需要關懷的獨居長者名單，並由張積光帶領同仁，親自將生活物資及紅包送到長者家中，主動走入社區陪伴長者，不僅提供生活所需，更傳遞關懷與陪伴。

今年飯店員工除了逐戶探訪獨居長者，也邀請恆春基督教醫院護理師隨行，為長者進行血壓量測與健康諮詢，替健康把關。許多長者為長年關懷戶，每年都期待飯店員工到訪，一見面就像老朋友一樣閒話家常，聊聊生活近況。

張積光總表示，墾丁福華開幕已近30年，關懷獨居長者的行動從未間斷，無論歷經國旅低潮、新冠疫情封境，及目前墾丁旅遊產業的嚴峻挑戰，飯店始終持續走入社區，與長者一年一會。也希望能拋磚引玉，號召更多企業投入公益行列，回饋社會。