深夜無船可搭北竿女遊客突發腹痛發燒 馬祖海巡派艇急送就醫
海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊昨日深夜執行一件緊急醫療後送任務。一名女性遊客在北竿旅遊期間突感腹痛，並出現不明原因發燒症狀，經北竿鄉衛生所醫師評估，因當地醫療量能有限，需立即後送至連江縣立醫院救治。
海巡署表示，昨晚約10時許，海巡署第十一巡防區指揮部接獲北竿鄉衛生所通報，指出病患病況需進一步檢查與治療，但因時值深夜，馬祖各島際間已無定期交通船可搭乘，且病情尚未符合直升機後送標準，遂請求海巡協助。
馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-10037艇前往北竿執行後送任務，並與金馬澎分署第一〇岸巡隊白沙安檢所人員合作，協助病患及陪同人員安全登艇，隨即以最大安全航速返航南竿。
巡防艇隨後順利抵達南竿福澳港碼頭，並由連江縣立醫院醫護人員接手，將病患送上救護車，送往縣立醫院進行後續急救與治療。
馬祖海巡隊指出，馬祖列島近年因藍眼淚等特殊自然生態吸引大量國內外遊客造訪，旅遊期間若發生突發醫療狀況，經醫師專業評估後，海巡單位將即時提供必要協助，確保旅客能獲得妥善醫療照護。海巡隊強調，守護海域安全與民眾生命健康，是海巡人員責無旁貸的使命。
