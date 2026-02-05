快訊

春節前大掃除 金門五鄉鎮同步響應國家清潔週

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環保局今天召集五鄉鎮辦理金門縣115年環清週誓師活動，今年度誓師活動主場為金沙鎮，參與民眾踴躍。記者蔡家蓁/攝影
金門縣環保局今天召集五鄉鎮辦理金門縣115年環清週誓師活動，今年度誓師活動主場為金沙鎮，參與民眾踴躍。記者蔡家蓁/攝影

迎接農曆馬年新春，金門縣政府今日啟動「115年國家清潔週」，五鄉鎮同步舉辦誓師活動，今年主場設於金沙鎮公所廣場，現場動員約200人共同參與，展現全民動手、打造宜居家園的決心。

誓師活動於今天上午8時30分舉行，由金門縣政府祕書長張瑞心、環保局長楊建立等人率隊，攜手金沙鎮公所、民意代表、國軍、海巡單位、環保志工、學校與多個社區發展協會共同宣誓，透過實際行動響應國家清潔週，喚起全民環境維護意識。

張瑞心表示，國家清潔週自今日起至13日展開，期盼民眾在春節前夕一同整理生活環境，透過除舊佈新，讓金門以乾淨、舒適的面貌迎接返鄉鄉親與來訪旅客。他強調，乾淨的環境需要全民共同維護，並祝福鄉親馬年吉祥、闔家平安。

環保局長楊建立表示，清潔行動不只限於清潔週期間，平時各社區每月清潔日皆主動投入環境整理，清潔隊員更長年肩負垃圾分類與環境維護重任。藉由國家清潔週加強清理環境死角與易忽略區域，希望讓金門在春節期間展現最美的一面。

金沙鎮民代表會副主席張成爵與代表呂寶玉也呼籲民眾持續落實環境整潔的好習慣，以實際行動守護生活空間，共同打造乾淨、宜居的家園，歡喜迎接新年。

金沙鎮公所指出，春節期間將加強家戶垃圾清運服務，除既有垃圾車與回收車外，另加開紙類專車，請民眾確實做好分類。若家中有大型家具需協助清除，可於2月13日前電洽公所（352150、354787）轉清潔隊，將派員協助處理。

金門縣今天展開環清週誓師活動，圖為志工賣力打掃環境。記者蔡家蓁/攝影
金門縣今天展開環清週誓師活動，圖為志工賣力打掃環境。記者蔡家蓁/攝影
金門縣環保局今天召集五鄉鎮同步辦理環清週誓師活動，民眾打掃周邊環境。記者蔡家蓁/攝影
金門縣環保局今天召集五鄉鎮同步辦理環清週誓師活動，民眾打掃周邊環境。記者蔡家蓁/攝影
金門縣今天展開環清週誓師活動，金門縣政府秘書長張瑞心致詞，期盼全民一同動手整理生活環境，迎接新的一年。記者蔡家蓁/攝影
金門縣今天展開環清週誓師活動，金門縣政府秘書長張瑞心致詞，期盼全民一同動手整理生活環境，迎接新的一年。記者蔡家蓁/攝影

金門 環保局長 馬年
相關新聞

屏南快速公路一階環評通過了 建設期程可望提早1至2年

爭取超過20年的「屏南快速公路」昨天進行第一階段環評審查，經委員會審查後同意進入第二階段環評作業。公路局南區養護工程分局...

離島垃圾去化難 澎湖擬蓋焚化爐 年後開公聽會

澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等離島是國內景點，旅遊旺季產生垃圾量驚人，離島處理垃圾成本太高，欠缺焚化爐、掩埋場，長期都需運至...

首場說明會 地方吐心聲 盼屏南快速公路延伸恆春

爭取超過廿年「屏南快速公路」昨進行第一階段環評審查，公路局同步辦理四場綜合規畫工作地方說明會。第一場在車城鄉舉辦，屏南快...

綠營黨內初選 屏縣府客務處前處長李明宗、鄉代鍾育杰登記選內埔鄉長

民進黨屏東縣黨部2月2日到6日展開縣議員、鄉鎮長、代表與村里長登記參選。內埔鄉長部分，縣府前處長李明宗2日首日完成登記，...

「屏南快速公路」最快2037年通車被嫌慢 部分民意要求延伸恆春

爭取超過20年的「屏南快速公路」今天進行第一階段環評審查，公路局同步辦理4場綜合規畫工作地方說明會。第一場在車城鄉舉辦，...

