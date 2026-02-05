春節前大掃除 金門五鄉鎮同步響應國家清潔週

迎接農曆馬年新春，金門縣政府今日啟動「115年國家清潔週」，五鄉鎮同步舉辦誓師活動，今年主場設於金沙鎮公所廣場，現場動員約200人共同參與，展現全民動手、打造宜居家園的決心。

誓師活動於今天上午8時30分舉行，由金門縣政府祕書長張瑞心、環保局長楊建立等人率隊，攜手金沙鎮公所、民意代表、國軍、海巡單位、環保志工、學校與多個社區發展協會共同宣誓，透過實際行動響應國家清潔週，喚起全民環境維護意識。

張瑞心表示，國家清潔週自今日起至13日展開，期盼民眾在春節前夕一同整理生活環境，透過除舊佈新，讓金門以乾淨、舒適的面貌迎接返鄉鄉親與來訪旅客。他強調，乾淨的環境需要全民共同維護，並祝福鄉親馬年吉祥、闔家平安。

環保局長楊建立表示，清潔行動不只限於清潔週期間，平時各社區每月清潔日皆主動投入環境整理，清潔隊員更長年肩負垃圾分類與環境維護重任。藉由國家清潔週加強清理環境死角與易忽略區域，希望讓金門在春節期間展現最美的一面。

金沙鎮民代表會副主席張成爵與代表呂寶玉也呼籲民眾持續落實環境整潔的好習慣，以實際行動守護生活空間，共同打造乾淨、宜居的家園，歡喜迎接新年。