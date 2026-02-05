屏南快速公路一階環評通過了 建設期程可望提早1至2年

爭取超過20年的「屏南快速公路」昨天進行第一階段環評審查，經委員會審查後同意進入第二階段環評作業。公路局南區養護工程分局表示，將加速辦理規畫及二階環評作業，若二階環評能順利通過，可望縮短建設期程1至2年。

昨天在台北進行一階環評審查時，公路局同時在屏東縣車城鄉舉辦地方說明會。與會鄉親除了關心屏南快終點是否進入恆春外，也對於建設時程最快要2032年才動工，優先進行的枋寮至楓港段2037年才通車表達強烈不滿，要求加快時程。

南工分局今天發新聞稿指出，一階環評審查昨天已順利通過，將進行二階環評。目前推動進度超前，如果二階環評能順利通過，可望縮短建設期程1至2年，提早實現鄉親對快速路網的期盼。

屏南快速公路主線全長約65公里，計畫起點銜接台88線竹田系統交流道，終點銜接台26線車城端，沿線規劃設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口及車城等8處交流道。

分局表示，台1線及台26線之屏鵝公路，每逢假日車流量大造成部分瓶頸路段常嚴重壅塞，屏南快完工後，將可有效分擔大量外來車流，從根本改善交通壅塞問題，恢復當地居民正常通行權益。