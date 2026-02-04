快訊

封殺李貞秀？ 劉世芳：內政部未來不會提供調閱機密文件、個資

談和平統一言之過早…鄭麗文：兩岸隔絕逾百年 重新認識需要時間

聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

綠營黨內初選 屏縣府客務處前處長李明宗、鄉代鍾育杰登記選內埔鄉長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰（前排左四）今4日到民進黨縣黨部登記，屆時黨部將協調，若協調不成將辦初選。圖／鍾育杰團隊提供
屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰（前排左四）今4日到民進黨縣黨部登記，屆時黨部將協調，若協調不成將辦初選。圖／鍾育杰團隊提供

民進黨屏東縣黨部2月2日到6日展開縣議員、鄉鎮長、代表與村里長登記參選。內埔鄉長部分，縣府前處長李明宗2日首日完成登記，鄉民代表鍾育杰今4日到黨部登記。屆時黨部將協調，若協調不成將辦初選。

內埔鄉民代表民進黨籍鍾育杰今到縣黨部完成黨內登記，宣告正式參選內埔鄉鄉長，鍾育杰說，他要為熟悉土地，踏出關鍵的一步。

「內埔，是我長大的地方，也是我最放不下的家鄉。」鍾育杰說，這不是衝動，是多年走進社區、陪伴鄉親，慢慢累積而成的決定。他看見年輕人離開家鄉無奈，看見弱勢族群在等待被看見，內埔有潛力，卻需要有人願意留下來，真正去做。

除了鄉民代表鍾育杰，縣府客家事務處前處長李明宗也在民進黨內開始登記首日就完成登記。李明宗是內埔鄉東片村人，曾是東片村長，縣長周春米當任立委時的主任。

李明宗說，他在縣府客家事務處擔任處長，致力推廣客家文化與傳統產業升級，行政經驗讓他看見內埔潛力，知道還能更好，準備好要為內埔帶來改變。

地方評估，李明宗曾任縣府客務處長，具有行政經驗，也曾是周春米立委時期的辦公室主任。鍾育杰是愛心樹慈善會長，也曾任地方社團版主，擅長網路空戰。

民進黨黨內登記，鄉鎮長部分，現階段僅內埔鄉兩人登記參選。民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，登記至6日截止，屆時會先協調，若協調不成將舉行初選。

內埔鄉23村，有14客家村、9閩南村，內埔鄉版圖綠大於藍。現任內埔鄉長鍾慶鎮兩任8年屆滿，下屆鄉長是全新局面。

屏東縣府客家事務處前處李明宗（左三）在民進黨屏東縣黨部首日2日開放登記，就完成黨內登記要參選內埔鄉長。圖／報系資料照
屏東縣府客家事務處前處李明宗（左三）在民進黨屏東縣黨部首日2日開放登記，就完成黨內登記要參選內埔鄉長。圖／報系資料照

民進黨 鄉長
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍營竹縣內戰 林為洲批「邪惡初選」：陳見賢球員兼裁判

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

拜會高雄市黨部拚議會過半 賴瑞隆：將邀陳其邁任競選總部主委

確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

相關新聞

「屏南快速公路」最快2037年通車被嫌慢 部分民意要求延伸恆春

爭取超過20年的「屏南快速公路」今天進行第一階段環評審查，公路局同步辦理4場綜合規畫工作地方說明會。第一場在車城鄉舉辦，...

綠營黨內初選 屏縣府客務處前處長李明宗、鄉代鍾育杰登記選內埔鄉長

民進黨屏東縣黨部2月2日到6日展開縣議員、鄉鎮長、代表與村里長登記參選。內埔鄉長部分，縣府前處長李明宗2日首日完成登記，...

不再是「選舉道路」！屏南快首場說明會 今車城福安宮舉辦

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」終於將成真，公路局今天起將在沿途經過的車城等4鄉鎮舉辦4場綜合規畫工作地方說明會...

春節返鄉一位難求 陳玉珍促加開第四波加班機、2月5日開賣

再過幾天就要過年了，金門春節航空疏運再度成為關注焦點。立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩...

一窺排灣族染布工藝 屏東縣府調查10大潛力原住民文資

屏東縣原住民族文化資產登錄數量是全國各縣市之冠，屏東縣政府今年度持續針對轄內頭目家屋、舊社、傳統文化等10項原住民族潛力...

見義勇為太難得！男大生挺身護老夫妻 陳其邁表揚

日前一名任職環保局的馬姓男子逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒夫婦後施暴，路過的男大學生簡司宇即刻制止。高雄市長陳其邁肯定他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。