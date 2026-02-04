綠營黨內初選 屏縣府客務處前處長李明宗、鄉代鍾育杰登記選內埔鄉長
民進黨屏東縣黨部2月2日到6日展開縣議員、鄉鎮長、代表與村里長登記參選。內埔鄉長部分，縣府前處長李明宗2日首日完成登記，鄉民代表鍾育杰今4日到黨部登記。屆時黨部將協調，若協調不成將辦初選。
內埔鄉民代表民進黨籍鍾育杰今到縣黨部完成黨內登記，宣告正式參選內埔鄉鄉長，鍾育杰說，他要為熟悉土地，踏出關鍵的一步。
「內埔，是我長大的地方，也是我最放不下的家鄉。」鍾育杰說，這不是衝動，是多年走進社區、陪伴鄉親，慢慢累積而成的決定。他看見年輕人離開家鄉無奈，看見弱勢族群在等待被看見，內埔有潛力，卻需要有人願意留下來，真正去做。
除了鄉民代表鍾育杰，縣府客家事務處前處長李明宗也在民進黨內開始登記首日就完成登記。李明宗是內埔鄉東片村人，曾是東片村長，縣長周春米當任立委時的主任。
李明宗說，他在縣府客家事務處擔任處長，致力推廣客家文化與傳統產業升級，行政經驗讓他看見內埔潛力，知道還能更好，準備好要為內埔帶來改變。
地方評估，李明宗曾任縣府客務處長，具有行政經驗，也曾是周春米立委時期的辦公室主任。鍾育杰是愛心樹慈善會長，也曾任地方社團版主，擅長網路空戰。
民進黨黨內登記，鄉鎮長部分，現階段僅內埔鄉兩人登記參選。民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，登記至6日截止，屆時會先協調，若協調不成將舉行初選。
內埔鄉23村，有14客家村、9閩南村，內埔鄉版圖綠大於藍。現任內埔鄉長鍾慶鎮兩任8年屆滿，下屆鄉長是全新局面。
