首場說明會 地方吐心聲 盼屏南快速公路延伸恆春

爭取超過廿年「屏南快速公路」昨進行第一階段環評審查，公路局同步辦理四場綜合規畫工作地方說明會。第一場在車城鄉舉辦，屏南快終點設在車城交流道，引發恆春鎮民代與地方不滿，要求延伸到恆春；縣府主張「先做再說」。

根據公路局資料指出，屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，長約六五點五五公里，經費約一七四四億元，設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城八處交流道，全線橋梁四十一公里、路堤十六公里、隧道九公里。

公路局昨起在沿線四鄉鎮包括車城、獅子、潮州、枋寮辦說明會，首場在車城鄉福安宮舉行，除了車城鄉民外，許多恆春鎮民代及民眾參加，對於公路局宣稱最快二○三二年才動工，枋寮至楓港段二○三七年才通車表達不滿，要求加快時程。

縣議員盧玟欣、張榮志、潘翠雲，恆春鎮代會主席趙記明，恆春鎮前鎮長陳文弘、盧玉棟等人，均對屏南快終點設在車城表達不滿，指出恆春人盼這條路已快卅年，屏南快若未進恆春鎮，塞車問題仍無解，一定要延伸到恆春。

車城鄉長陳政雄持不同看法，他建議，終點應提前到海口交流道，縮短約三公里路程，可減少沿途土地徵收，加快完工時程，省下這筆錢也可做台廿六線東側聯外道路，提前在海口進行車輛分流，也能帶動車城繁榮。

縣府交旅處長黃國維呼籲，路線每人都有不同看法，應交由專業單位規畫。鄉親盼望這條路已久，應團結求共識「先做再說」，才能「落地為安」，先動土未來若有需求可再延伸。

屏東縣環境保護聯盟前理事長洪輝祥說，屏南快路線部分與潮州斷層帶相近，應全面做好地質調查。公路局表示，相關路線都有避開。