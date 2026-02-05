聽新聞
離島垃圾源頭減量 台東鼓勵遊客 多背一公斤走

聯合報／ 記者尤聰光潘奕言張議晨／連線報導
台東縣蘭嶼鄉每年垃圾產生量約九五九公噸，遇到船期停駛，垃圾掩埋場常堆置如山。圖／台東縣議員董昌華提供
台東縣蘭嶼鄉每年垃圾產生量約九五九公噸，遇到船期停駛，垃圾掩埋場常堆置如山。圖／台東縣議員董昌華提供

離島受限地理環境等因素，垃圾須運送至本島處理，雖有中央補助，但若遇到本島焚化爐歲修，引起堆置問題；近年台東縣政府推動源頭減量，比照登山客將垃圾帶下山，鼓勵遊客「多背一公斤」將垃圾攜回本島，加上環保杯使用，年減五十萬個一次性垃圾。

台東縣政府從三年前推動「垃圾源頭減量」與「一次性用品減量」，與綠島、蘭嶼鄉公所及民間團體、遊客共同參與，「多背一公斤」鼓勵遊客將垃圾帶回本島，建置「飲用水共享地圖」與「離島循環杯系統」，減少一次性容器使用，搭配環保杯折價，兩離島一年減少逾五十萬個一次性垃圾。

台東縣府統計，二○二四年綠島與蘭嶼廢棄物總重一萬七六一四點五公斤，較二○二三年兩萬九七八八公斤，減少約一萬兩千公斤，顯示成效佳。綠島與蘭嶼的垃圾衛生掩埋場使用年限已久，掩埋空間趨飽和，縣府推動設垃圾倉儲設施，以因應海象不佳、船班停航時的垃圾暫置。

屏東縣府環保局在小琉球推動源頭減量，設置飲水機奉茶站，環保杯裝飲用水，「琉行杯」共享杯，輔導餐飲業者使用循環容器、餐具盛裝餐點。環保局表示，已建議琉球鄉公所研議「獎勵遊客帶回垃圾」方案。風景區遊客產生垃圾，也請大鵬灣國家風景區管理處來處理。

澎湖縣雖為觀光大縣，垃圾產出以居民為主，暑假旺季垃圾增一至二成，除推動源頭減量，仍寄望自建焚化廠。澎湖縣環保局說，新建焚化爐採民間促參，民間投資設立，年處理量預計三萬公噸，澎湖每年產生垃圾約二點六萬公噸計算，應可負擔全縣垃圾。

