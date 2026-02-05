離島垃圾去化難 澎湖擬蓋焚化爐 年後開公聽會

澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等離島是國內景點，旅遊旺季產生垃圾量驚人，離島處理垃圾成本太高，欠缺焚化爐、掩埋場，長期都需運至台灣本島去化，一旦遇流標或焚化爐歲修，垃圾山成為島民揮之不去的噩夢，也成為離島頭痛問題。

離島以觀光為主，除日常垃圾，春夏旅遊旺季垃圾暴增；以澎湖來說，淡季全縣每天約六十公噸垃圾，暑假旺季，約增加十％至廿％，每天最高可產生百公噸垃圾。小琉球每天約五至十公噸；蘭嶼及綠島每天約二至十四公噸。

離島旅遊淡旺季明顯，旺季遇垃圾短時間爆量，但離島土地有限，焚化爐興建不易，長期需外運本島焚化，成本、時間與海況，是離島垃圾去化最大問題。

台東縣府環保局廢棄物管理科長馮志銘說，小型焚化廠因設備易受海風、颱風侵蝕，維修零件與專業人力不足，加上焚化後產生的底渣與飛灰依法須妥善處理，垃圾量不足以支撐經濟規模，單位處理成本更高，還不如運回本島。

小琉球屬屏東縣，蘭嶼、綠島屬台東縣，縣內處理作業尚為通順；澎湖縣委由嘉義、彰化、高雄等縣市協助去化，牽涉縣市合作，若焚化爐歲修、整改期遇到量能不足，間接導致澎湖的垃圾危機。

屏東縣小琉球觀光近年熱潮不墜，垃圾問題嚴峻，曾多次發生垃圾清運標約流標，島上堆滿垃圾。最近一次是二○二四年五月，標約九度流標，累積六百噸垃圾，惡臭引發民怨，最終由屏縣府環保局出手清運，花約三周清運完。目前小琉球垃圾清運暫無問題，琉球鄉公所表示，今年度委託清運作業已辦理發包作業程序中，應能順利發包。

澎湖縣年產垃圾量多達二萬六千公噸，全數運往本島，但澎湖僅一處紅羅暫置場，若遇爐化爐歲修，垃圾出不去，只能堆暫置場。去年紅羅暫置場多次發生火警，鄉親不滿到縣府陳情，逼得縣長陳光復致歉。

「縣府希望能興建自己的焚化爐，未來自己垃圾自己解決」，澎湖縣府環保局長蔡淇賢說，焚化爐採民間促參投資設立，預計年處理量三萬公噸，可負擔全縣垃圾，春節過後預計開公聽會，建成後可望解決澎湖垃圾問題。