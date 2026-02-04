快訊

從果園到星空「暗天不暗地」 屏東縣爭取暗空小鎮改用友善燈具

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」，火龍果園夜間燈罩。圖／屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」,火龍果園夜間燈罩。圖/屏東縣政府提供

為爭取國際暗天協會（IDA）「暗空小鎮」認證，屏東縣政府選定社頂部落、佳樂水風景區，作為光害控制示範場域，推動暗空友善燈具改善，從制度走向社區實作，暗空理念不僅停留在政策層次，能落實在居民、農民與旅宿業者的日常生活。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東具備低光害、低霾害自然條件，長期深耕天文科普教育與觀光推廣，舉辦恆春半島觀星，也擁有獵戶座天文台、南十字星天文台等觀星資源。2023年起，縣府盤點推薦屏東十大觀星場域，並以「暗空小鎮」為目標，從暗空友善燈具改造、星空解說員培訓到社區教育多管齊下推動，逐步朝全台首座國際IDA認證暗空小鎮邁進。

交旅處指出，暗空小鎮並非單一工程是結合場域規畫、夜間光環境管理與觀光品質提升整體策略。「燈具改善」是最貼近日常、也最容易讓民眾實際參與一環，調整燈具照射角度、減少光線向上外溢，不影響夜間安全與生活便利前提，讓原本照向天空的光源回到地面，兼顧照明、節能減碳與星空保育，落實「暗天不暗地」核心理念。

縣府辦理「暗空友善燈具改善動手做」，邀請台北市天文協會常務理事劉志安走入社頂及港口社區，天文與光害防制的知識，轉化為居民、志工及民宿業者都能實際操作改善方式。引導民眾了解，只要加裝遮罩、調整燈具方向，即可有效抑制光害，提升照明效率。

滿州鄉港口村村長楊秀蘭說，社區去年起投入暗空行動，星空品質監測，港口村被規畫為十大星空社區之一。冬季火龍果園夜間需補光延長日照，社區從果園燈具改善，逐步擴及路燈、廟宇及民宿燈光，提升整體夜間環境品質。

「用鋁箔碗加裝遮罩，作法不難只是大面積施作需時間，但效果很有感。」參與燈具改善潘姓農民說，過去燈泡未加遮罩，光線向上外溢明顯，實際照射在農作物比例有限；加裝燈罩後，光線集中向下，夜間亮度配置更合理，減少光害。

台北市天文協會常務理事劉志安說，多數人習慣將夜間照明視為理所當然，卻忽略光害對生態、農作及星空環境的影響。許多燈具約有三成光線屬於無效照明，透過遮罩將光線反射回地面，降低光害，維持照明效果同時節能省電，暗空保育非關燈，讓星空成為夜間生活與觀光的資產。

交旅處說，暗空小鎮推動是長期工作，未來同步強化夜間光環境監測、觀星路線、星空導覽與在地人才培訓，結合社區參與與觀光推廣，逐步擴大暗空友善場域。

屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」，火龍果園夜間燈罩。圖／屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」,火龍果園夜間燈罩。圖/屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」，邀請台北市天文協會常務理事劉志安跟農民講解相關原理。圖／屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」,邀請台北市天文協會常務理事劉志安跟農民講解相關原理。圖/屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」，邀請台北市天文協會常務理事劉志安跟農民講解相關原理。圖／屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」,邀請台北市天文協會常務理事劉志安跟農民講解相關原理。圖/屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」，火龍果園的燈罩。圖／屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」,火龍果園的燈罩。圖/屏東縣政府提供
遮罩材料製作。圖／屏東縣政府提供
遮罩材料製作。圖/屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」，火龍果農園加裝燈罩。圖／屏東縣政府提供
屏東暗空友善燈具改善 「暗天不暗地」,火龍果農園加裝燈罩。圖/屏東縣政府提供

屏東縣政府 農民 北市
