關懷弱勢不缺席 金門縣議會捐年菜陪伴家扶家庭過好年

農曆新年將近，金門縣議會關懷在地弱勢家庭兒童，今日響應金門家扶中心辦理的年菜募集行動，由議會捐助1萬元、議長洪允典另以個人名義捐助1萬元，合計2萬元作為年菜經費，盼在年節期間為扶助家庭送上一份溫暖與支持。

金門縣議會指出，此次捐贈行動源於金門同濟會執行長曾貝玲向議長夫人王小玲反映，家扶中心於春節前夕募集年菜，協助弱勢家庭減輕生活負擔，議長洪允典得知後表示認同，除率先以個人名義響應外，也進一步邀集議會共同參與公益行動。

今天由議會秘書長王垣坤及議會同仁代表金門縣議會，將年菜物資轉交金門家扶中心，並由主任洪依帆代表接受，洪依帆感謝議會的即時關懷，並表示，這份支持不僅是物資上的協助，更讓扶助家庭在重要節慶中感受到社會的陪伴與溫暖。

此外，絲竹軒藝陣李文理老師也特別致贈春聯字帖予金門家扶中心，祝福扶助家庭新年平安順遂，並為中心增添濃厚年節喜氣，展現文化與公益結合的溫暖力量。

金門縣議會也藉此呼籲，社會公益需要更多人一起投入，期盼透過此次拋磚引玉，號召更多社會善心人士「做好事、存好心、做好人」，共同關懷在地弱勢兒童，讓金門成為一個更有溫度、彼此照應的幸福家園。