關懷弱勢不缺席 金門縣議會捐年菜陪伴家扶家庭過好年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會關懷在地弱勢家庭兒童，今日響應金門家扶中心辦理的年菜募集行動，由議會秘書長王垣坤（左四）及議會同仁代表金門縣議會，將年菜物資轉交金門家扶中心，並由主任洪依帆（左五）代表接受。圖／民眾提供
金門縣議會關懷在地弱勢家庭兒童，今日響應金門家扶中心辦理的年菜募集行動，由議會秘書長王垣坤（左四）及議會同仁代表金門縣議會，將年菜物資轉交金門家扶中心，並由主任洪依帆（左五）代表接受。圖／民眾提供

農曆新年將近，金門縣議會關懷在地弱勢家庭兒童，今日響應金門家扶中心辦理的年菜募集行動，由議會捐助1萬元、議長洪允典另以個人名義捐助1萬元，合計2萬元作為年菜經費，盼在年節期間為扶助家庭送上一份溫暖與支持。

金門縣議會指出，此次捐贈行動源於金門同濟會執行長曾貝玲向議長夫人王小玲反映，家扶中心於春節前夕募集年菜，協助弱勢家庭減輕生活負擔，議長洪允典得知後表示認同，除率先以個人名義響應外，也進一步邀集議會共同參與公益行動。

今天由議會秘書長王垣坤及議會同仁代表金門縣議會，將年菜物資轉交金門家扶中心，並由主任洪依帆代表接受，洪依帆感謝議會的即時關懷，並表示，這份支持不僅是物資上的協助，更讓扶助家庭在重要節慶中感受到社會的陪伴與溫暖。

此外，絲竹軒藝陣李文理老師也特別致贈春聯字帖予金門家扶中心，祝福扶助家庭新年平安順遂，並為中心增添濃厚年節喜氣，展現文化與公益結合的溫暖力量。

金門縣議會也藉此呼籲，社會公益需要更多人一起投入，期盼透過此次拋磚引玉，號召更多社會善心人士「做好事、存好心、做好人」，共同關懷在地弱勢兒童，讓金門成為一個更有溫度、彼此照應的幸福家園。

金門家扶中心表示，金門縣議會每逢重要節慶亦持續透過實際行動對在地社福團體進行關懷與協助，期盼在節日時刻為需要陪伴的家庭增添一份支持與溫暖。感謝各界善心人士的即時關懷，讓孩子在重要節慶時刻，仍能感受到社會的支持與陪伴。

金門家扶中心主任洪依帆（左四）頒發感謝狀給金門縣議會，由議會秘書長王垣坤（左五）代表接受。圖／民眾提供
金門家扶中心主任洪依帆（左四）頒發感謝狀給金門縣議會，由議會秘書長王垣坤（左五）代表接受。圖／民眾提供

金門 家扶中心 年菜
