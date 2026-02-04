聽新聞
「屏南快速公路」最快2037年通車被嫌慢 部分民意要求延伸恆春
爭取超過20年的「屏南快速公路」今天進行第一階段環評審查，公路局同步辦理4場綜合規畫工作地方說明會。第一場在車城鄉舉辦，由於屏南快終點設在車城交流道，引發恆春鎮民代及地方人士不滿，要求要延伸到恆春；縣府則主張「先做再說」。
根據公路局資料指出，屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，長約65.55公里，經費約1744億元，設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道，全線橋梁41公里、路堤16公里、隧道9公里。
公路局今天起在沿線4鄉鎮包括車城、獅子、潮州、枋寮舉辦說明會，首場在車城鄉福安宮舉行，除了車城在地人士，也有許多恆春鎮民代及民眾參加，對於公路局宣稱最快要2032年才動工，枋寮至楓港段2037年才通車表達不滿，要求加快時程。
縣議員盧玟欣、張榮志、潘翠雲，恆春鎮代會主席趙記明、恆春鎮前鎮長陳文弘、盧玉棟等人，均對屏南快終點設在車城表達不滿，指出恆春人盼這條路已快30年，屏南快若未進入恆春鎮，塞車問題依然無解，若遇醫療搶救也會耽誤黃金時間，要求一定要延伸到恆春。
車城鄉長陳政雄則持不同看法，他建議終點應提前到海口交流道就好，縮短約3公里的路程，除了可減少沿途土地徵收，加快完工時程外，省下這筆錢也可做台26線東側聯外道路，提前在海口進行車輛分流，減少塞車，也能帶動車城繁榮。
縣府交旅處長黃國維表示，對於路線每個人都有不同看法，應交由專業單位規畫。鄉親盼望這條路已久，大家應團結求共識「先做再說」，才能「落地為安」，先動土後未來若有需求可再延伸。
