快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

聽新聞
0:00 / 0:00

「屏南快速公路」最快2037年通車被嫌慢 部分民意要求延伸恆春

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏南快速公路今天進行第一階段環評審查，公路局同步辦理4場綜合規畫工作地方說明會，第一場在車城鄉福安宮舉辦。記者潘奕言／攝影
屏南快速公路今天進行第一階段環評審查，公路局同步辦理4場綜合規畫工作地方說明會，第一場在車城鄉福安宮舉辦。記者潘奕言／攝影

爭取超過20年的「屏南快速公路」今天進行第一階段環評審查，公路局同步辦理4場綜合規畫工作地方說明會。第一場在車城鄉舉辦，由於屏南快終點設在車城交流道，引發恆春鎮民代及地方人士不滿，要求要延伸到恆春；縣府則主張「先做再說」。

根據公路局資料指出，屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，長約65.55公里，經費約1744億元，設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道，全線橋梁41公里、路堤16公里、隧道9公里。

公路局今天起在沿線4鄉鎮包括車城、獅子、潮州、枋寮舉辦說明會，首場在車城鄉福安宮舉行，除了車城在地人士，也有許多恆春鎮民代及民眾參加，對於公路局宣稱最快要2032年才動工，枋寮至楓港段2037年才通車表達不滿，要求加快時程。

縣議員盧玟欣、張榮志、潘翠雲，恆春鎮代會主席趙記明、恆春鎮前鎮長陳文弘、盧玉棟等人，均對屏南快終點設在車城表達不滿，指出恆春人盼這條路已快30年，屏南快若未進入恆春鎮，塞車問題依然無解，若遇醫療搶救也會耽誤黃金時間，要求一定要延伸到恆春。

車城鄉長陳政雄則持不同看法，他建議終點應提前到海口交流道就好，縮短約3公里的路程，除了可減少沿途土地徵收，加快完工時程外，省下這筆錢也可做台26線東側聯外道路，提前在海口進行車輛分流，減少塞車，也能帶動車城繁榮。

縣府交旅處長黃國維表示，對於路線每個人都有不同看法，應交由專業單位規畫。鄉親盼望這條路已久，大家應團結求共識「先做再說」，才能「落地為安」，先動土後未來若有需求可再延伸。

屏南快交流道規畫。圖／公路局提供
屏南快交流道規畫。圖／公路局提供
屏南快計畫期程。圖／公路局提供
屏南快計畫期程。圖／公路局提供

恆春 屏南快速公路 獅子
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節連假 公路局預估：蘇花改初一湧南下最大車流

新車隔熱紙新制228後上路 太黑恐罰1800！舊車未來溯及既往？公路局這樣說

不再是「選舉道路」！屏南快首場說明會 今車城福安宮舉辦

不用飛日本！恆春文化中心典藏村上隆、草間彌生經典作品

相關新聞

「屏南快速公路」最快2037年通車被嫌慢 部分民意要求延伸恆春

爭取超過20年的「屏南快速公路」今天進行第一階段環評審查，公路局同步辦理4場綜合規畫工作地方說明會。第一場在車城鄉舉辦，...

不再是「選舉道路」！屏南快首場說明會 今車城福安宮舉辦

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」終於將成真，公路局今天起將在沿途經過的車城等4鄉鎮舉辦4場綜合規畫工作地方說明會...

春節返鄉一位難求 陳玉珍促加開第四波加班機、2月5日開賣

再過幾天就要過年了，金門春節航空疏運再度成為關注焦點。立法委員陳玉珍邀集交通部民航局、金門縣政府觀光處，以及立榮、華信兩...

一窺排灣族染布工藝 屏東縣府調查10大潛力原住民文資

屏東縣原住民族文化資產登錄數量是全國各縣市之冠，屏東縣政府今年度持續針對轄內頭目家屋、舊社、傳統文化等10項原住民族潛力...

見義勇為太難得！男大生挺身護老夫妻 陳其邁表揚

日前一名任職環保局的馬姓男子逆向騎機車闖入行人專用道，撞倒夫婦後施暴，路過的男大學生簡司宇即刻制止。高雄市長陳其邁肯定他...

雄捷黃線施工砍6公里路樹 環團怒批「太誇張」

高雄捷運黃線施工引爆護樹爭議，澄清路段約六公里林蔭大道已全數砍伐，民族、民權、國泰、南京路等五點八公里、卅公頃林蔭綠道也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。