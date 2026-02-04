不再是「選舉道路」！ 屏南快首場說明會 今車城福安宮舉辦

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
去年5月立委徐富癸（中）邀請交通委員會考察屏東交通建設，交通部長陳世凱（左2）要求屏南快速公路B段枋寮至楓港路段，公路局優先評估施工。圖／本報資料照
屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」終於將成真，公路局今天起將在沿途經過的車城等4鄉鎮舉辦4場綜合規畫工作地方說明會。立委徐富癸表示，屏南快是關係到通勤、救災、醫療與觀光的生命線，他要求交通部工程進度要清楚、時程要壓實。

屏鵝公路為通往墾丁及台東唯一的道路，每到假日常塞車塞爆，淪為大型停車場。20多年前開始每隔一段時間，尤其是選舉前，便有屏南快速公路將要興建的傳聞，卻每每落空，被鄉親戲稱是條「選舉道路」。

根據公路局資料指出，屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，路廊長約65.55公里，經費約1744.22億元，共設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道，全線橋梁41公里、路堤16公里、隧道9公里。

屏南快分為A、B、C路段，A段潮州至枋寮、B段枋寮至楓港、C段楓港至車城。其中B段是塞車重災區，交通部規畫優先推動，目前第一階段環評已在1月7日送件，預計2月初進入環評大會。

公路局也將在沿線4鄉鎮舉辦說明會，首場今天下午在車城鄉福安宮舉行，第2場明天上午在獅子鄉立圖書館、第3場明天下午在潮州鎮公所老人活動中心、第4場5日上午在枋寮鄉天時地利人和村辦公室。

立委徐富癸表示，他進入立法院後從第一個會期開始，便把屏南快進公路列為重點追蹤案件。由於屏南快工程規模龐大、程序複雜，常在協調過程中前面卡關，後面就不能動，他因此向交通部提出兩個要求，一是採取分段施工、分段環評，二是環評與綜合規畫必須同步進行，能走的先走，不能卡關。

他說，屏南快綜合規畫預計6月完成期末報告，這幾場說明會他會與公路局一起，把鄉親的意見納入規畫，在兼顧環境與生態的前提下，讓這條屏南等了很久的道路，真正用最快、最有效率的方式完成。

車城鄉長陳政雄表示，鄉親期待這條路已很久，希望政府能縮短時程，愈快完工愈好，不要再拖下去。另外目前公路末端的車城交流道出口預計在車城保力，他建議可以提前到海口附近，縮短約3公里的路程，除了可以減少沿途土地徵收，加快完工時程外，省下這筆錢也可做台26線東邊的聯外道路，提前在海口就進行車輛分流，減少塞車。

去年5月交通委員會考察屏東交通建設，針對屏南快速公路及屏南觀光鐵道進行簡報。圖／本報資料照
環評 屏南快速公路 塞車
